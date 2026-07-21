Новак заявил о напряженной ситуации с топливом в некоторых регионах России

Напряженная ситуация с топливом сохраняется в регионах России, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что меры правительства по стабилизации рынка работают: в некоторых регионах уже снимаются ограничения на отпуск топлива и уменьшаются очереди на заправках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами»,— сказал господин Новак ИС «Вести» после совещания правительства.

По словам вице-премьера, особое внимание власти уделяют снабжению топливом сельскохозяйственных компаний, которые участвуют в уборке урожая. «Мы еще раз подтвердили балансы по каждому региону, объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы»,— добавил Александр Новак.

Дефицит топлива в регионах наблюдается с мая. В десятках регионов ввели ограничения на продажу топлива и бензина на АЗС. Проблемы возникли после атак ВСУ на российские НПЗ, объяснял Александр Новак. Среди мер, которые правительство предприняло для стабилизации рынка, — запрет экспорта нефтепродуктов, дополнительное оснащение рынка за счет импорта и перенос сроков ремонтов НПЗ.