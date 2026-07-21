Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка в России

Ситуация на топливном рынке России постепенно стабилизируется, однако в некоторых регионах обстановка остается сложной. Об этом ИС «Вести» сообщил вице-премьер Александр Новак после совещания правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Новак отметил, что участники совещания обсудили ситуацию на рынке с учетом тех мер, которые были приняты правительством. Речь идет в том числе о запрете экспорта нефтепродуктов, дополнительном насыщении рынка за счет импорта и переносе сроков ремонтов НПЗ.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты, и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения,— сказал вице-премьер. — Это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей...»

По словам господина Новака, правительство продолжает непрерывную работу с федеральными органами власти, регионами, отраслевыми компаниями.

Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. В десятках регионов действуют ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС. Господин Новак указывал, что проблемы возникли после атак ВСУ на российские НПЗ. 10 июля вице-премьер сообщал, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.