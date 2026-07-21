Песков о гибели индийцев в порту Одессы, ударах по складам Wildberries и новом премьере Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Представитель Кремля прокомментировал удары ВСУ по складам Wildberries, атаку ВС РФ на порт Одессы, а также сообщил об ожиданиях Москвы от нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Подробнее — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Об Украине

ЕС и НАТО вынашивают планы по размещению военного контингента на Украине, о таких планах неоднократно говорили на высшем уровне.

Это якобы может одним из пунктов гарантий безопасности Украины.

Для РФ размещение военных НАТО и ЕС на Украине абсолютно неприемлемо.

Визит главы ФБР в Россию

Не обладаю информацией о якобы готовящемся визите в Россию главы ФБР Кэша Патела.

Такие визиты проходят в непубличном режиме.

О гибели индийских моряков после удара ВС РФ по порту в Одессе

Россия продолжает контакты с индийскими партнерами и разъясняет свою позицию.

ВС России будут продолжать удары по судам, которые перевозят амуницию для Украины.

О новом премьере Великобритании

В Кремле не надеются, что при новом премьер-министре Британии Энди Бернеме между Москвой и Лондоном улучшатся отношения.

РФ фиксирует, что первые заявления главы правительства были о поддержке Украины и желании продолжит способствовать военным действиям.

Планов по контактам с Бернемом у России нет.

Об ударах ВСУ по складам Wildberries

Склады Wildberries не используют для поставок российским военным.

Ситуация со поврежденными складами непростая в связи с убытками компании и предпринимателей, этим вопросом занимается правительство.

Власти на связи с компанией.

Эрдни Кагалтынов