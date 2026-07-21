Песков о гибели индийцев в порту Одессы, ударах по складам Wildberries и новом премьере Британии
Песков опроверг использование складов Wildberries для поставок военным ВС РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Представитель Кремля прокомментировал удары ВСУ по складам Wildberries, атаку ВС РФ на порт Одессы, а также сообщил об ожиданиях Москвы от нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Подробнее — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Об Украине
- ЕС и НАТО вынашивают планы по размещению военного контингента на Украине, о таких планах неоднократно говорили на высшем уровне.
- Это якобы может одним из пунктов гарантий безопасности Украины.
- Для РФ размещение военных НАТО и ЕС на Украине абсолютно неприемлемо.
Визит главы ФБР в Россию
- Не обладаю информацией о якобы готовящемся визите в Россию главы ФБР Кэша Патела.
- Такие визиты проходят в непубличном режиме.
О гибели индийских моряков после удара ВС РФ по порту в Одессе
- Россия продолжает контакты с индийскими партнерами и разъясняет свою позицию.
- ВС России будут продолжать удары по судам, которые перевозят амуницию для Украины.
О новом премьере Великобритании
- В Кремле не надеются, что при новом премьер-министре Британии Энди Бернеме между Москвой и Лондоном улучшатся отношения.
- РФ фиксирует, что первые заявления главы правительства были о поддержке Украины и желании продолжит способствовать военным действиям.
- Планов по контактам с Бернемом у России нет.
Об ударах ВСУ по складам Wildberries
- Склады Wildberries не используют для поставок российским военным.
- Ситуация со поврежденными складами непростая в связи с убытками компании и предпринимателей, этим вопросом занимается правительство.
- Власти на связи с компанией.