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Песков о гибели индийцев в порту Одессы, ударах по складам Wildberries и новом премьере Британии

Песков опроверг использование складов Wildberries для поставок военным ВС РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Представитель Кремля прокомментировал удары ВСУ по складам Wildberries, атаку ВС РФ на порт Одессы, а также сообщил об ожиданиях Москвы от нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Подробнее — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Об Украине

  • ЕС и НАТО вынашивают планы по размещению военного контингента на Украине, о таких планах неоднократно говорили на высшем уровне.
  • Это якобы может одним из пунктов гарантий безопасности Украины.
  • Для РФ размещение военных НАТО и ЕС на Украине абсолютно неприемлемо.

Визит главы ФБР в Россию

  • Не обладаю информацией о якобы готовящемся визите в Россию главы ФБР Кэша Патела.
  • Такие визиты проходят в непубличном режиме.

О гибели индийских моряков после удара ВС РФ по порту в Одессе

  • Россия продолжает контакты с индийскими партнерами и разъясняет свою позицию.
  • ВС России будут продолжать удары по судам, которые перевозят амуницию для Украины.

О новом премьере Великобритании

  • В Кремле не надеются, что при новом премьер-министре Британии Энди Бернеме между Москвой и Лондоном улучшатся отношения.
  • РФ фиксирует, что первые заявления главы правительства были о поддержке Украины и желании продолжит способствовать военным действиям.
  • Планов по контактам с Бернемом у России нет.

Об ударах ВСУ по складам Wildberries

  • Склады Wildberries не используют для поставок российским военным.
  • Ситуация со поврежденными складами непростая в связи с убытками компании и предпринимателей, этим вопросом занимается правительство.
  • Власти на связи с компанией.

Эрдни Кагалтынов

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