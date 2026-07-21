Индия вызвала поверенного России после гибели моряков в порту Одессы

Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после гибели четырех индийских моряков при ударе по судну в Черном море. Речь идет о сухогрузе MV Golden Leo, который, по данным индийских властей, выходил из украинского порта в Одессе. О вызове дипломата сообщили индийские СМИ, в том числе Hindustan Times и India Today, со ссылкой на источники.

О гибели индийских моряков стало известно 20 июля. Как передавал Reuters, Golden Leo шел под флагом Гвинеи-Бисау. Его экипаж состоял из граждан Индии и Сирии. МИД Индии осудил атаку на судно, однако в его заявлении Россия не упоминалась.

«Индия осуждает подобные атаки и вновь подчеркивает, что нападения на коммерческие суда и создание угроз для жизни гражданских лиц, а также любое другое воспрепятствование свободе судоходства и торговли, являются предосудительными и должны быть прекращены», — заявили в индийском МИДе. Украинская сторона утверждала, что по судну ракетами ударили вооруженные силы России. Российские власти данные о претензиях МИД Индии пока не комментировали.

С середины июля Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по районам портов «Измаил», «Черноморск» и «Южный» в Одесской области. Накануне ведомство сообщало об ударах по портам в Одессе и Черноморске. Как заявили в министерстве, в порту Одессы были поражены два судна, перевозившие грузы для ВСУ, и резервуары с горюче-смазочными материалами.