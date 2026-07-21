Индия вызвала поверенного России после гибели моряков в порту Одессы
Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после гибели четырех индийских моряков при ударе по судну в Черном море. Речь идет о сухогрузе MV Golden Leo, который, по данным индийских властей, выходил из украинского порта в Одессе. О вызове дипломата сообщили индийские СМИ, в том числе Hindustan Times и India Today, со ссылкой на источники.
О гибели индийских моряков стало известно 20 июля. Как передавал Reuters, Golden Leo шел под флагом Гвинеи-Бисау. Его экипаж состоял из граждан Индии и Сирии. МИД Индии осудил атаку на судно, однако в его заявлении Россия не упоминалась.
«Индия осуждает подобные атаки и вновь подчеркивает, что нападения на коммерческие суда и создание угроз для жизни гражданских лиц, а также любое другое воспрепятствование свободе судоходства и торговли, являются предосудительными и должны быть прекращены», — заявили в индийском МИДе. Украинская сторона утверждала, что по судну ракетами ударили вооруженные силы России. Российские власти данные о претензиях МИД Индии пока не комментировали.
С середины июля Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по районам портов «Измаил», «Черноморск» и «Южный» в Одесской области. Накануне ведомство сообщало об ударах по портам в Одессе и Черноморске. Как заявили в министерстве, в порту Одессы были поражены два судна, перевозившие грузы для ВСУ, и резервуары с горюче-смазочными материалами.
В последние годы в акватории Чёрного моря произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением или гибелью судов, а также с нападениями. Так, в сентябре 2023 года произошел взрыв на торговом судне под флагом Того в румынских территориальных водах, предположительно из-за мины. В декабре 2023 года гражданское судно под флагом Панамы, направлявшееся в дунайский порт за зерном, подорвалось на мине и потеряло ход, а в ноябре 2023 года балкер Georgia S под флагом Либерии также столкнулся с плавучей миной. МИД РФ в декабре 2025 года отмечал, что атаки на танкеры в Черном море направлены на срыв мирного процесса, подтверждая информацию о нападениях на три танкера — Kairos, Virat и Midvolga 2. Российская сторона также заявляла о возобновлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря после прекращения действия зерновой инициативы в июле 2023 года.