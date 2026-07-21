Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AFP Фото: AFP

Четвертьфинал чемпионата мира 1986 года с участием Аргентины и Англии обычно входит во все рейтинги. Этот матч можно считать и самым скандальным, и самым красивым одновременно. Конечно, не стоит забывать и о политическом подтексте. В 1982-м Аргентина и Британия сошлись в Фолклендской (Мальвинской) войне, где Аргентина потерпела поражение. После этого любая победа над Британией на футбольном поле воспринималась в южноамериканской стране как символ национальной гордости.

Перед игрой у стадиона «Ацтека» в Мексике произошла массовая драка. Тогда аргентинские фанатские группировки отобрали у британцев их флаги и потом много лет вывешивали как трофей на матчах национального чемпионата. Марадона в своей автобиографии потом писал, что эта игра должна была стать местью за войну. Конечно, великий Диего полностью режиссировал то противостояние. Именно его мастерство и наглость позволили Аргентине выиграть.

Когда он забил свой знаменитый гол рукой, футболист не сомневался, а побежал праздновать, и арбитр из Туниса взятие ворот засчитал. Посмотреть повтор не было возможности, а все произошло так быстро, что винить судью за ошибку сложно. Тем более когда забивает суперзвезда, а на трибунах беснуются десятки тысяч аргентинских фанатов. Второй гол Марадоны в том матче — до сих пор топ-1 практически во всех рейтингах. Он даже был признан голом столетия.

Диего получил мяч на своей половине поля, обыграл всех англичан и забил. Истерика Британии после матча была запредельной. Но в те времена руководители стран с президентами FIFA еще открыто не договаривались, поэтому Аргентина вышла в полуфинал и в итоге выиграла чемпионат. А Марадона показал, что один человек в большом футболе может привести команду к титулу.

Владимир Осипов