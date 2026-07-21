Белоруссия и Китай начали поставки топлива в Киргизию
Китай и Белоруссия начали поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Киргизию. Об этом рассказал на пресс-конференции министр энергетики Киргизии Алтынбек Рысбеков.
«Первые партии ГСМ из Белоруссии уже поступили в Кыргызстан, еще несколько железнодорожных вагонов находятся в пути», — отметил господин Рысбеков (цитата по «Интерфакс»).
Вопрос транзита через Россию полностью урегулирован, поставки из Белоруссии идут по подписанному соглашению, заверил министр. Китай также отправил первую партию топлива автотранспортом.
В начале июля власти Киргизии попросили соседние Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, а также Белоруссию о помощи с поставками топлива. Подчеркивалось, что у страны есть запас ГСМ, но власти «оперативно принимают необходимые меры, направленные на обеспечение энергетической безопасности».
В конце июня Ассоциация нефтетрейдеров Киргизии сообщила о дефиците бензина АИ-95 и АИ-98 из-за сезонного роста спроса, а также ограничения поставок из России. 14 июля в Киргизии ввели запрет на вывоз топлива из республики.
Зависимость Киргизии от импорта нефтепродуктов, в основном из России (90-95%), создала риски энергетической безопасности страны. В условиях, когда сама Россия испытывает дефицит топлива (по состоянию на конец июня), Киргизия начала активно искать альтернативные источники поставок, что привело к обращению за помощью к Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Туркменистану и Белоруссии. Работа по диверсификации источников поставок ГСМ была начата ещё на ранних этапах обсуждений и уже приносит результаты.
Позднее, в июне 2026 года, импорт бензина в Россию из Белоруссии достиг исторического максимума (141 тыс. тонн на 1-25 июня), при этом общий объём автомобильного бензина, выпускаемого в Белоруссии, составлял немногим более 3 млн тонн в год, что меньше 10% от потребностей российского рынка. Китай, со своей стороны, наращивает добычу топлива, и российские компании начали закупать бензин в Индии, а Китай потенциально может поставлять топливо в Сибирь и на Дальний Восток.