Белоруссия и Китай начали поставки топлива в Киргизию

Китай и Белоруссия начали поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Киргизию. Об этом рассказал на пресс-конференции министр энергетики Киргизии Алтынбек Рысбеков.

«Первые партии ГСМ из Белоруссии уже поступили в Кыргызстан, еще несколько железнодорожных вагонов находятся в пути», — отметил господин Рысбеков (цитата по «Интерфакс»).

Вопрос транзита через Россию полностью урегулирован, поставки из Белоруссии идут по подписанному соглашению, заверил министр. Китай также отправил первую партию топлива автотранспортом.

В начале июля власти Киргизии попросили соседние Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, а также Белоруссию о помощи с поставками топлива. Подчеркивалось, что у страны есть запас ГСМ, но власти «оперативно принимают необходимые меры, направленные на обеспечение энергетической безопасности».

В конце июня Ассоциация нефтетрейдеров Киргизии сообщила о дефиците бензина АИ-95 и АИ-98 из-за сезонного роста спроса, а также ограничения поставок из России. 14 июля в Киргизии ввели запрет на вывоз топлива из республики.