Киргизия попросила Казахстан и Белоруссию помочь с поставками топлива

Власти Киргизии попросили соседние Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан, а также Белоруссию о помощи с поставками топлива. Согласно заявлению ведомства, сейчас в стране сформирован запас горюче-смазочных материалов. Однако власти «оперативно принимают необходимые меры, направленные на обеспечение энергетической безопасности страны».

В министерстве напомнили, что Киргизия зависит от импорта нефтепродуктов. Из пресс-релиза киргизского ведомства следует, что запрос на поставки направлен также России. Более 90% поставок до сих пор поступало из РФ, указывает Reuters. При этом последняя с конца мая сама испытывает дефицит топлива.

В конце июня Ассоциация нефтетрейдеров Киргизии сообщила о дефиците бензина АИ-95 и АИ-98 из-за сезонного роста спроса, а также ограничения поставок из России, пишет Reuters. Ранее, в середине месяца, власти ввели госрегулирование цен на топливо. Установлены базовые цены: АИ-92 — $860 за тонну, АИ-95 — $940, ДТ — $950.

Минэнерго Казахстана сегодня заявило, что готово рассмотреть возможность поставок ГСМ в Россию, если поступит официальный запрос. Но пока Россия не просила о поставках, в том числе в формате гумпомощи, отметили в ведомстве.