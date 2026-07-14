Власти Киргизии запретили вывозить топливо из страны
В Киргизии введен запрет на вывоз топлива из республики. Соответствующее постановление принял кабмин. Кроме того, правительство ввело послабления на ввоз топлива в Киргизию.
Ранее в Киргизию нельзя было ввозить некоторые виды нефти и нефтепродуктов. Эти требования перестали действовать на период с 25 мая 2026 года по 1 апреля 2027 года включительно. Запрет на вывоз топлива раньше действовал в отношении поставок «из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза». Теперь топливо запретили вывозить и в страны ЕАЭС «до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов» экономического союза.
Исключения сделали для поставок нафты, мазута, печного топлива. Их можно вывозить с разрешения правительства, при этом нефтепродукты должны проходить «таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, с обязательным последующим обратным ввозом на территорию Кыргызской Республики продуктов их переработки».
До этого власти республики уже принимали меры, чтобы снизить цены на бензин и дизтопливо после начала конфликта США, Израиля и Ирана. В мае правительство Киргизии начало субсидировать поставщиков горюче-смазочных материалов (ГСМ). До 30 сентября субсидия будет выплачиваться компаниям как разница между стоимостью приобретения и установленной государством ценой. 8 июля правительство Киргизии отказалось от государственного урегулирования цен на бензин АИ-95 и отменило норму об установлении максимальных розничных цен на ГСМ.
Введение Киргизией запрета на вывоз топлива и послаблений на его ввоз связано с потребностью насыщения внутреннего рынка и формированием общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС. Это не уникальная мера; например, российское правительство неоднократно вводило временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка и снижения цен, а также для предотвращения дефицита. Подобные запреты вводились на фоне сезонного спроса, плановых ремонтов НПЗ и для борьбы со "спекулянтами" и "перекупщиками".
При этом сама Киргизия сильно зависит от импорта нефтепродуктов, более 90% которых ранее поступало из России. С конца мая 2026 года Россия также испытывала дефицит топлива, что привело к обращению Киргизии за помощью в поставках к соседним странам, включая Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан и Беларусь. Это демонстрирует взаимосвязанность региональных топливных рынков и влияние внутренних проблем одного государства на соседние страны даже внутри союзов, таких как ЕАЭС.