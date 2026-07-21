Войска Ливана начали развертывание на юге страны после вывода армии Израиля

Ливанская армия приступила к размещению своих подразделений в южном городе Завтар аль-Гарбия после начала вывода Вооруженных сил Израиля из этого района. Об этом пишет издание The Times of Israel.

По словам представителя ливанских сил безопасности, военные заняли позиции в городе в соответствии с планом создания «пилотных зон» на юге страны, разработанным при посредничестве США. Согласно плану, ливанские войска конфискуют оружие «Хезболлы» в некоторых районах южного Ливана, а ВС Израиля будут поэтапно отступать. Помимо Завтар аль-Гарбия, в «пилотные зоны» пока вошли деревни Фрун и Срифа.

15 июля Израиль и центральное правительство в Ливане завершили очередной раунд переговоров, посвященных «пилотным зонам». В ходе встречи в Риме стороны согласовали перечень населенных пунктов на юге Ливана, которые должны покинуть израильские войска. По данным Jerusalem Post, ЦАХАЛ пытается в кратчайшие сроки демонтировать военную инфраструктуру «Хезболлы», оставшуюся в 52 деревнях в южных районах страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израилю становится неуютно в Ливане».