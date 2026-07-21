Войска Ливана начали развертывание на юге страны после вывода армии Израиля
Ливанская армия приступила к размещению своих подразделений в южном городе Завтар аль-Гарбия после начала вывода Вооруженных сил Израиля из этого района. Об этом пишет издание The Times of Israel.
По словам представителя ливанских сил безопасности, военные заняли позиции в городе в соответствии с планом создания «пилотных зон» на юге страны, разработанным при посредничестве США. Согласно плану, ливанские войска конфискуют оружие «Хезболлы» в некоторых районах южного Ливана, а ВС Израиля будут поэтапно отступать. Помимо Завтар аль-Гарбия, в «пилотные зоны» пока вошли деревни Фрун и Срифа.
15 июля Израиль и центральное правительство в Ливане завершили очередной раунд переговоров, посвященных «пилотным зонам». В ходе встречи в Риме стороны согласовали перечень населенных пунктов на юге Ливана, которые должны покинуть израильские войска. По данным Jerusalem Post, ЦАХАЛ пытается в кратчайшие сроки демонтировать военную инфраструктуру «Хезболлы», оставшуюся в 52 деревнях в южных районах страны.
Подробнее — в материале «Ъ» «Израилю становится неуютно в Ливане».
Эта инициатива по созданию «пилотных зон» является частью более широких усилий по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном, который обострился после начала военной операции Израиля в Ливане в конце сентября прошлого года. Перемирие между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» было достигнуто при посредничестве США в конце ноября 2024 года. Согласно этому соглашению, в течение двух месяцев ливанские военные должны взять под свой контроль территории вдоль южной границы, в то время как Израиль обязуется полностью вывести свои войска из Южного Ливана.
Однако полное разоружение «Хезболлы» и вывод всех израильских войск является сложным процессом. В августе 2025 года правительство Ливана поручило армии разработать план разоружения группировок к концу 2025 года, но «Хезболла» отвергла эту идею, обвинив США и Израиль в давлении. Израиль также потребовал от ливанской армии обыскивать частные дома на предмет наличия оружия, что было отклонено ливанской стороной, опасающейся «гражданской розни». В прошлом Израиль уже выводил войска из Ливана — полностью в 2000 году, после многолетнего контроля над южной частью страны.