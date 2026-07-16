Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦАХАЛ начал демонтировать военную инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана

Израиль и центральное правительство в Ливане завершили очередной раунд переговоров, посвященных «пилотным зонам» — районам на юге республики, контроль над которыми Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна постепенно передать ливанским вооруженным силам. В ходе встречи в Риме стороны согласовали список из как минимум шести населенных пунктов на юге Ливана, которые должны покинуть израильские войска.

Сейчас израильское командование готовится к передислокации. Как сообщило со ссылкой на источники издание Jerusalem Post, ЦАХАЛ пытается в кратчайшие сроки демонтировать военную инфраструктуру «Хезболлы», оставшуюся в 52 деревнях на юге Ливана. Израиль рассчитывает демилитаризовать эти районы как минимум на 70%, прежде чем ЦАХАЛ обяжут уйти.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд