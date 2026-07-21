«Логика молока» с липецким активом возглавила рейтинг переработчиков молока РФ

В секторе переработки молочной продукции впервые за несколько лет сменился лидер: по итогам 2025 года на первое место по выручке вышла компания «Логика молока», объединяющая бывшие активы Danone в России, в частности, молочный комбинат «Липецкий». Ранее она уступала первенство российским предприятиям группы PepsiCo, среди которых липецкий завод соков, работающий через ООО «Лебедянский». Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного «Союзмолоком», «Милкньюс» и Streda Consulting.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Выручка «Логики молока» за год выросла на 17,9%, до 167,1 млрд руб., в том числе за счет приобретения в конце 2025 года производителя мороженого «Полярис» у ГК «Новосибхолод». Показатели ООО «Вимм-Билль-Данн», которое управляет российскими активами PepsiCo, прибавили 6,7%, увеличившись до 162,1 млрд руб. Таким образом, «Логика молока» вернула себе лидерство, которое утратила в 2023 году.

«Логика молока» управляет портфелем известных брендов, включая «Простоквашино», «Растишка», «Актибио», «Даниссимо», «Тема» и «Биобаланс». В 2023 году активы Danone перешли под управление Росимущества, а в 2024 году контроль над бизнесом получил бывший чеченский чиновник Руслан Алисултанов.

Третье место в рейтинге заняла «Комос групп» с результатом 63,1 млрд руб. («Село Зеленое», «Молочная речка», Кезский сырзавод), опередившая Hochland Russland (60,8 млрд руб.). Замыкает пятерку ГК «Ренна», выручившая 58,1 млрд руб. («Коровка из Кореновки», «Алексеевское»).

В «Логике молока» заявили «Ъ» о планах инвестировать 120 млрд руб. до 2030 года в развитие и расширение производственных мощностей, а также сосредоточиться на разработке новых линеек и выходе в новые категории.

Эксперты отмечают, что конкуренция в отрасли снижается: впервые за историю рейтингов среди топ-30 переработчиков не появилось ни одного нового игрока. Индустрия, по мнению гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, подошла к пиковой точке насыщения внутреннего рынка. Наращивать обороты бизнесу становится сложнее, в том числе из-за постоянного роста импорта молочной продукции из Белоруссии.

Подробнее о ситуации на рынке переработки молока в РФ — в публикации «Ъ».