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Трамп отклонил почти 6 тыс. прошений о помиловании по случаю 250-летия США

Администрация президента США в начале июля отклонила почти 6 тыс. заявлений о помиловании и смягчении приговоров, сообщает The New York Times. Письмо с уведомлениями об отказе, разосланное прокурорам, датировано 14 июля. В честь 250-летия страны ожидалась масштабная амнистия, соответствующая символической цифре, однако 4 июля президент помиловал менее 20 человек.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

В списках, опубликованных на сайте Минюста, фигурируют имена более 5,6 тыс. человек, которым отказано в смягчении приговора, и более 300 — в помиловании. Представитель Белого дома заявил, что планов на 250 помилований никогда не было, была лишь такая идея, исходившая от помощников.

Законодательная норма позволяет президенту отклонять ходатайства без личного рассмотрения, поэтому неизвестно, изучал ли сам Трамп эти дела.

Ранее президент помиловал около 1,6 тыс. человек, в том числе участников штурма Капитолия.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Как США отметили 250-летие независимости

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Эсминец USS Farragut проходит мимо статуи Свободы во время военно-морского смотра в гавани Нью-Йорка

Эсминец USS Farragut проходит мимо статуи Свободы во время военно-морского смотра в гавани Нью-Йорка

Фото: Yuki Iwamura / AP

Вертолеты Black Hawk с гигантским флагом США пролетают мимо Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Вертолеты Black Hawk с гигантским флагом США пролетают мимо Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американские военнослужащие приветствуют участников военно-морского смотра с палубы десантного корабля USS Kearsarge в гавани Нью-Йорка

Американские военнослужащие приветствуют участников военно-морского смотра с палубы десантного корабля USS Kearsarge в гавани Нью-Йорка

Фото: Frank Franklin II / AP

Экипаж датского фрегата HDMS Iver Huitfeldt готовится к участию в параде кораблей Sail250 в Нью-Йоркской гавани. В смотре участвуют не только американские, но и иностранные военные и парусные суда

Экипаж датского фрегата HDMS Iver Huitfeldt готовится к участию в параде кораблей Sail250 в Нью-Йоркской гавани. В смотре участвуют не только американские, но и иностранные военные и парусные суда

Фото: Carlos Barria / Reuters

Зрители на Таймс-сквер, где к 250-летию США впервые провели праздничный спуск новогоднего шара в честь Дня независимости

Зрители на Таймс-сквер, где к 250-летию США впервые провели праздничный спуск новогоднего шара в честь Дня независимости

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступает на праздновании 250-летия независимости у мемориала Маунт-Рашмор в Южной Дакоте. На следующий день основные торжества продолжились в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах страны

Президент США Дональд Трамп выступает на праздновании 250-летия независимости у мемориала Маунт-Рашмор в Южной Дакоте. На следующий день основные торжества продолжились в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах страны

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Шар на Таймс-сквер опускается в честь Дня независимости США. Юбилейную церемонию провели по образцу новогодней традиции, одного из самых узнаваемых символов Нью-Йорка

Шар на Таймс-сквер опускается в честь Дня независимости США. Юбилейную церемонию провели по образцу новогодней традиции, одного из самых узнаваемых символов Нью-Йорка

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Зрители собираются на Таймс-сквер, где в честь Дня независимости США провели праздничный спуск шара по образцу новогодней церемонии

Зрители собираются на Таймс-сквер, где в честь Дня независимости США провели праздничный спуск шара по образцу новогодней церемонии

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Пролет авиации на международном параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Пролет авиации на международном параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Seth Wenig / AP

Военнослужащие ВМС США наблюдают за пролетом вертолета с большим американским флагом на параде кораблей Sail250 в Нью-Йорке

Военнослужащие ВМС США наблюдают за пролетом вертолета с большим американским флагом на параде кораблей Sail250 в Нью-Йорке

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с дочерью Мирабель на борту десантного корабля USS Kearsarge

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с дочерью Мирабель на борту десантного корабля USS Kearsarge

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Перуанский парусный корабль BAP Union участвует в параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Перуанский парусный корабль BAP Union участвует в параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Carlos Barria / Reuters / Carlos BarriaвЂЁ / Reuters

Американский морской пехотинец на фоне военного самолета во время празднования 250-летия независимости США в Нью-Йорке

Американский морской пехотинец на фоне военного самолета во время празднования 250-летия независимости США в Нью-Йорке

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Дети ждут начала парада в честь Дня независимости в Дефоресте, штат Висконсин. Помимо крупных юбилейных церемоний, 4 июля по всей стране проходят местные шествия и семейные праздники

Дети ждут начала парада в честь Дня независимости в Дефоресте, штат Висконсин. Помимо крупных юбилейных церемоний, 4 июля по всей стране проходят местные шествия и семейные праздники

Фото: Jon Elswick / AP

Женщина в надувном костюме дяди Сэма приветствует участников парада в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич, штат Калифорния

Женщина в надувном костюме дяди Сэма приветствует участников парада в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич, штат Калифорния

Фото: Jae C. Hong / AP

Женщина с банками газировки вместо бигуди наблюдает за парадом в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич

Женщина с банками газировки вместо бигуди наблюдает за парадом в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич

Фото: Jae C. Hong / AP

Зрители на параде в честь Дня независимости в Коронадо, штат Калифорния

Зрители на параде в честь Дня независимости в Коронадо, штат Калифорния

Фото: Gregory Bull / AP

Участники молодежной организации Young Marines перед началом парада в честь Дня независимости в Коронадо

Участники молодежной организации Young Marines перед началом парада в честь Дня независимости в Коронадо

Фото: Gregory Bull / AP

Жители Стонтона, штат Виргиния, смотрят парад в честь Дня независимости

Жители Стонтона, штат Виргиния, смотрят парад в честь Дня независимости

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Местный житель приветствует зрителей на параде в честь Дня независимости в Коронадо

Местный житель приветствует зрителей на параде в честь Дня независимости в Коронадо

Фото: Gregory Bull / AP

Участники шествия ждут начала парада в честь Дня независимости в Стонтоне, штат Виргиния

Участники шествия ждут начала парада в честь Дня независимости в Стонтоне, штат Виргиния

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Моряки на борту парусного судна проходят мимо статуи Свободы на параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Моряки на борту парусного судна проходят мимо статуи Свободы на параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Pamela Smith / AP

Учебный корабль чилийских ВМС Esmeralda проходит у статуи Свободы на параде Sail250

Учебный корабль чилийских ВМС Esmeralda проходит у статуи Свободы на параде Sail250

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Певица Идина Мензел исполняет гимн США перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии. Игра прошла в День независимости

Певица Идина Мензел исполняет гимн США перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии. Игра прошла в День независимости

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Болельщик сборной США на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Болельщик сборной США на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Артисты на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Артисты на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Фото: Kyle Ross / Reuters

Гость праздника в официальной резиденции посла США в Канаде берет конфеты в цветах американского флага. Прием в Оттаве был посвящен 250-летию независимости США

Гость праздника в официальной резиденции посла США в Канаде берет конфеты в цветах американского флага. Прием в Оттаве был посвящен 250-летию независимости США

Фото: Justin Tang / The Canadian Press / AP

Военные вертолеты летят строем над Нью-Йоркской гаванью во время парада кораблей Sail250

Военные вертолеты летят строем над Нью-Йоркской гаванью во время парада кораблей Sail250

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Болельщик держит флаг America 250 перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Канады и Марокко в Хьюстоне

Болельщик держит флаг America 250 перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Канады и Марокко в Хьюстоне

Фото: Hannah McKay / Reuters

Военнослужащие Корпуса морской пехоты и ВМС США приветствуют вице-президента Джей Ди Вэнса на параде кораблей Sail250

Военнослужащие Корпуса морской пехоты и ВМС США приветствуют вице-президента Джей Ди Вэнса на параде кораблей Sail250

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Дети охлаждаются в фонтанах во время жары в Нью-Йорке. Юбилейный День независимости на Восточном побережье США прошел на фоне аномально высокой температуры

Дети охлаждаются в фонтанах во время жары в Нью-Йорке. Юбилейный День независимости на Восточном побережье США прошел на фоне аномально высокой температуры

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Волонтеры разворачивают праздничное полотно на поле перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии

Волонтеры разворачивают праздничное полотно на поле перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии

Фото: Omar Aziz / Reuters

Музыкант Black Thought из группы The Roots выступает на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции

Музыкант Black Thought из группы The Roots выступает на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции

Фото: Kyle Ross / Reuters

Пилотажная группа ВМС США Blue Angels выступает в Вашингтоне на праздновании 250-летия независимости США

Пилотажная группа ВМС США Blue Angels выступает в Вашингтоне на праздновании 250-летия независимости США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Певец Shaggy выступает на FIFA Fan Fest в Майами. Праздничная программа фан-зоны чемпионата мира была приурочена ко Дню независимости США

Певец Shaggy выступает на FIFA Fan Fest в Майами. Праздничная программа фан-зоны чемпионата мира была приурочена ко Дню независимости США

Фото: Marco Bello / Reuters

Участники празднования 250-летия независимости США танцуют в Буэнос-Айресе. Юбилейные мероприятия проходили не только в США, но и за рубежом

Участники празднования 250-летия независимости США танцуют в Буэнос-Айресе. Юбилейные мероприятия проходили не только в США, но и за рубежом

Фото: Rodrigo Abd / AP

Фейерверк над Нью-Йорком в честь Дня независимости

Фейерверк над Нью-Йорком в честь Дня независимости

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп наблюдает за фейерверком в Вашингтоне. По данным организаторов, в небо запустили около 850 тыс. пиротехнических зарядов

Президент США Дональд Трамп наблюдает за фейерверком в Вашингтоне. По данным организаторов, в небо запустили около 850 тыс. пиротехнических зарядов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Военнослужащие ВМС США и бразильские футбольные болельщики подбрасывают американского моряка на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Военнослужащие ВМС США и бразильские футбольные болельщики подбрасывают американского моряка на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Фото: Bing Guan / Reuters

Зрители наблюдают за фейерверком в Вашингтоне

Зрители наблюдают за фейерверком в Вашингтоне

Фото: Cheney Orr / Reuters

Участники миссии NASA Artemis II Виктор Гловер, Джереми Хансен, Кристина Кох и Рид Уайзман, а также астронавт Apollo 17 Джек Шмитт на сцене на Национальной аллее в Вашингтоне

Участники миссии NASA Artemis II Виктор Гловер, Джереми Хансен, Кристина Кох и Рид Уайзман, а также астронавт Apollo 17 Джек Шмитт на сцене на Национальной аллее в Вашингтоне

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на праздновании 250-летия независимости США

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на праздновании 250-летия независимости США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио перед выступлением президента Дональда Трампа в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио перед выступлением президента Дональда Трампа в Вашингтоне

Фото: Mark Schiefelbein / AP

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Эсминец USS Farragut проходит мимо статуи Свободы во время военно-морского смотра в гавани Нью-Йорка

Фото: Yuki Iwamura / AP

Вертолеты Black Hawk с гигантским флагом США пролетают мимо Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американские военнослужащие приветствуют участников военно-морского смотра с палубы десантного корабля USS Kearsarge в гавани Нью-Йорка

Фото: Frank Franklin II / AP

Экипаж датского фрегата HDMS Iver Huitfeldt готовится к участию в параде кораблей Sail250 в Нью-Йоркской гавани. В смотре участвуют не только американские, но и иностранные военные и парусные суда

Фото: Carlos Barria / Reuters

Зрители на Таймс-сквер, где к 250-летию США впервые провели праздничный спуск новогоднего шара в честь Дня независимости

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступает на праздновании 250-летия независимости у мемориала Маунт-Рашмор в Южной Дакоте. На следующий день основные торжества продолжились в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах страны

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Шар на Таймс-сквер опускается в честь Дня независимости США. Юбилейную церемонию провели по образцу новогодней традиции, одного из самых узнаваемых символов Нью-Йорка

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Зрители собираются на Таймс-сквер, где в честь Дня независимости США провели праздничный спуск шара по образцу новогодней церемонии

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Пролет авиации на международном параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Seth Wenig / AP

Военнослужащие ВМС США наблюдают за пролетом вертолета с большим американским флагом на параде кораблей Sail250 в Нью-Йорке

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с дочерью Мирабель на борту десантного корабля USS Kearsarge

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Перуанский парусный корабль BAP Union участвует в параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Carlos BarriaвЂЁ / Reuters / Carlos Barria / Reuters

Американский морской пехотинец на фоне военного самолета во время празднования 250-летия независимости США в Нью-Йорке

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Дети ждут начала парада в честь Дня независимости в Дефоресте, штат Висконсин. Помимо крупных юбилейных церемоний, 4 июля по всей стране проходят местные шествия и семейные праздники

Фото: Jon Elswick / AP

Женщина в надувном костюме дяди Сэма приветствует участников парада в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич, штат Калифорния

Фото: Jae C. Hong / AP

Женщина с банками газировки вместо бигуди наблюдает за парадом в честь Дня независимости в Хантингтон-Бич

Фото: Jae C. Hong / AP

Зрители на параде в честь Дня независимости в Коронадо, штат Калифорния

Фото: Gregory Bull / AP

Участники молодежной организации Young Marines перед началом парада в честь Дня независимости в Коронадо

Фото: Gregory Bull / AP

Жители Стонтона, штат Виргиния, смотрят парад в честь Дня независимости

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Местный житель приветствует зрителей на параде в честь Дня независимости в Коронадо

Фото: Gregory Bull / AP

Участники шествия ждут начала парада в честь Дня независимости в Стонтоне, штат Виргиния

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Моряки на борту парусного судна проходят мимо статуи Свободы на параде Sail250 в Нью-Йоркской гавани

Фото: Pamela Smith / AP

Учебный корабль чилийских ВМС Esmeralda проходит у статуи Свободы на параде Sail250

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Певица Идина Мензел исполняет гимн США перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии. Игра прошла в День независимости

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Болельщик сборной США на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Артисты на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира между Парагваем и Францией

Фото: Kyle Ross / Reuters

Гость праздника в официальной резиденции посла США в Канаде берет конфеты в цветах американского флага. Прием в Оттаве был посвящен 250-летию независимости США

Фото: Justin Tang / The Canadian Press / AP

Военные вертолеты летят строем над Нью-Йоркской гаванью во время парада кораблей Sail250

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Болельщик держит флаг America 250 перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Канады и Марокко в Хьюстоне

Фото: Hannah McKay / Reuters

Военнослужащие Корпуса морской пехоты и ВМС США приветствуют вице-президента Джей Ди Вэнса на параде кораблей Sail250

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Дети охлаждаются в фонтанах во время жары в Нью-Йорке. Юбилейный День независимости на Восточном побережье США прошел на фоне аномально высокой температуры

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Волонтеры разворачивают праздничное полотно на поле перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции в Филадельфии

Фото: Omar Aziz / Reuters

Музыкант Black Thought из группы The Roots выступает на стадионе в Филадельфии перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Франции

Фото: Kyle Ross / Reuters

Пилотажная группа ВМС США Blue Angels выступает в Вашингтоне на праздновании 250-летия независимости США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Певец Shaggy выступает на FIFA Fan Fest в Майами. Праздничная программа фан-зоны чемпионата мира была приурочена ко Дню независимости США

Фото: Marco Bello / Reuters

Участники празднования 250-летия независимости США танцуют в Буэнос-Айресе. Юбилейные мероприятия проходили не только в США, но и за рубежом

Фото: Rodrigo Abd / AP

Фейерверк над Нью-Йорком в честь Дня независимости

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп наблюдает за фейерверком в Вашингтоне. По данным организаторов, в небо запустили около 850 тыс. пиротехнических зарядов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Военнослужащие ВМС США и бразильские футбольные болельщики подбрасывают американского моряка на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Фото: Bing Guan / Reuters

Зрители наблюдают за фейерверком в Вашингтоне

Фото: Cheney Orr / Reuters

Участники миссии NASA Artemis II Виктор Гловер, Джереми Хансен, Кристина Кох и Рид Уайзман, а также астронавт Apollo 17 Джек Шмитт на сцене на Национальной аллее в Вашингтоне

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на праздновании 250-летия независимости США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио перед выступлением президента Дональда Трампа в Вашингтоне

Фото: Mark Schiefelbein / AP

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика помилования и смягчения наказаний в США существует давно, и президенты нередко используют эту возможность. Например, в 1953 году 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр отклонил последнее прошение о помиловании супругов Розенберг, обвиненных в шпионаже в пользу СССР, после чего они были казнены. Амнистии также были предметом обсуждения в других странах, например, в России Госдума отклонила несколько инициатив об амнистии, приуроченных к различным годовщинам.

Дональд Трамп ранее помиловал более 1,5 тыс. участников штурма Капитолия, что было одним из его предвыборных обещаний. Тем не менее, некоторые из них, например Джейсон Риддл, отказались от помилования, заявив, что принимают ответственность за свои действия. Кроме того, сам Трамп, став президентом, отменил все документы, включая акты о помиловании и смягчении наказаний, которые были подписаны его предшественником Джо Байденом не лично, а с использованием автопера.

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