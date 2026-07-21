Трамп отклонил почти 6 тыс. прошений о помиловании по случаю 250-летия США
Администрация президента США в начале июля отклонила почти 6 тыс. заявлений о помиловании и смягчении приговоров, сообщает The New York Times. Письмо с уведомлениями об отказе, разосланное прокурорам, датировано 14 июля. В честь 250-летия страны ожидалась масштабная амнистия, соответствующая символической цифре, однако 4 июля президент помиловал менее 20 человек.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jacquelyn Martin / AP
В списках, опубликованных на сайте Минюста, фигурируют имена более 5,6 тыс. человек, которым отказано в смягчении приговора, и более 300 — в помиловании. Представитель Белого дома заявил, что планов на 250 помилований никогда не было, была лишь такая идея, исходившая от помощников.
Законодательная норма позволяет президенту отклонять ходатайства без личного рассмотрения, поэтому неизвестно, изучал ли сам Трамп эти дела.
Ранее президент помиловал около 1,6 тыс. человек, в том числе участников штурма Капитолия.
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Практика помилования и смягчения наказаний в США существует давно, и президенты нередко используют эту возможность. Например, в 1953 году 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр отклонил последнее прошение о помиловании супругов Розенберг, обвиненных в шпионаже в пользу СССР, после чего они были казнены. Амнистии также были предметом обсуждения в других странах, например, в России Госдума отклонила несколько инициатив об амнистии, приуроченных к различным годовщинам.
Дональд Трамп ранее помиловал более 1,5 тыс. участников штурма Капитолия, что было одним из его предвыборных обещаний. Тем не менее, некоторые из них, например Джейсон Риддл, отказались от помилования, заявив, что принимают ответственность за свои действия. Кроме того, сам Трамп, став президентом, отменил все документы, включая акты о помиловании и смягчении наказаний, которые были подписаны его предшественником Джо Байденом не лично, а с использованием автопера.