Трамп отклонил почти 6 тыс. прошений о помиловании по случаю 250-летия США

Администрация президента США в начале июля отклонила почти 6 тыс. заявлений о помиловании и смягчении приговоров, сообщает The New York Times. Письмо с уведомлениями об отказе, разосланное прокурорам, датировано 14 июля. В честь 250-летия страны ожидалась масштабная амнистия, соответствующая символической цифре, однако 4 июля президент помиловал менее 20 человек.

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Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

В списках, опубликованных на сайте Минюста, фигурируют имена более 5,6 тыс. человек, которым отказано в смягчении приговора, и более 300 — в помиловании. Представитель Белого дома заявил, что планов на 250 помилований никогда не было, была лишь такая идея, исходившая от помощников.

Законодательная норма позволяет президенту отклонять ходатайства без личного рассмотрения, поэтому неизвестно, изучал ли сам Трамп эти дела.

Ранее президент помиловал около 1,6 тыс. человек, в том числе участников штурма Капитолия.

Екатерина Наумова