WSJ: Трамп хочет помиловать 250 человек к 250-летию США

Президент США Дональд Трамп хочет подписать 250 помилований в честь 250-летней годовщины создания Соединенных Штатов Америки, которую будут праздновать 4 июля., сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом они отмечают, что обсуждение такого плана пока находится в Белом доме на ранних этапах. WSJ сравнивает этот план с тем, как «короли и папы традиционно отмечали "юбилейные" годы, даруя помилования и отпущения грехов».

По данным источников, господин Трамп может объявить об этих помилованиях 14 июня. В эту дату в США отмечается День флага, а сам Дональд Трамп празднует день рождения.

После вступления в должность в январе 2025 года господин Трамп, в частности, помиловал участников штурма Капитолия в январе 2021 года, основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжа, основателя сайта Silk Road Росса Ульбрихта. В прошлом году в США было подано рекордное количество прошений о помиловании — более 16 тыс.

Яна Рождественская