В Забайкалье на 5 л увеличили лимиты продажи топлива

В Забайкальском крае лимит на продажу топлива увеличили с 15 до 20 л на одно транспортное средство. Об этом рассказал губернатор региона Александр Осипов в Telegram.

Мера касается отпуска топлива на автозаправочных станциях «Корс» и БРК, уточнил господин Осипов. «Рассчитываю на понимание и призываю относиться осознанно к этому»,— добавил чиновник.

Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. В нескольких десятках регионов введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС. В последние несколько дней лимиты отпуска топлива увеличили на некоторых АЗС Пермского края, Ленинградской и Вологодской областей.