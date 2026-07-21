В Забайкалье на 5 л увеличили лимиты продажи топлива
В Забайкальском крае лимит на продажу топлива увеличили с 15 до 20 л на одно транспортное средство. Об этом рассказал губернатор региона Александр Осипов в Telegram.
Мера касается отпуска топлива на автозаправочных станциях «Корс» и БРК, уточнил господин Осипов. «Рассчитываю на понимание и призываю относиться осознанно к этому»,— добавил чиновник.
Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. В нескольких десятках регионов введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС. В последние несколько дней лимиты отпуска топлива увеличили на некоторых АЗС Пермского края, Ленинградской и Вологодской областей.
Дефицит топлива в России, начавшийся с конца мая, в ряде регионов привёл к введению ограничений на его продажу. Эти меры варьировались от лимитов на объём отпуска на АЗС (например, 30-40 литров бензина и 80-200 литров дизеля за раз) до запрета заправки в канистры и даже полного прекращения свободной продажи, как это некоторое время наблюдалось в Крыму.
Проблема обусловлена комплексом факторов: сокращением предложения нефтепродуктов, вызвавшим рост цен, высокой загруженностью железнодорожной инфраструктуры в южных регионах, что усложняло доставку топлива, а также значительной разницей между внутренними и экспортными ценами на нефтепродукты, что стимулировало поставки за рубеж. Власти обсуждали различные меры для стабилизации ситуации, включая временные запреты на экспорт бензина и дизельного топлива, что в некоторых случаях приводило к снижению биржевых котировок, но могло вызвать другие проблемы, например, затоваривание НПЗ.