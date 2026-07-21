На 7,1% сократилось количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге с начала года

В Свердловской области количество заведений общественного питания сократилось на 7,17% с начала года. По данным «Контур.Фокус», на 1 января этого года в регионе работали 5829 игроков в данной сфере, на 1 июля их количество сократилось на 418, до 5411 точек, 530 были ликвидированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Согласно исследованию, среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом за первые полгода число организаций общепита увеличилось на 3,4 тыс. участников, или 1,58%: с 216,9 тыс. игроков до 220,3 тыс. Тенденцию в Свердловской области аналитики объясняют перенасыщением рынка.

«Лидерами по числу заведений остаются Москва, Московская область и Краснодарский край — на них приходится почти четверть всего рынка. При этом динамика в десятке регионов-лидеров по количеству заведений разная. В Краснодарском крае количество участников выросло на 4,14% за полгода, тогда как в Свердловской области отмечено снижение на 7,17% — это может быть связано с перенасыщением рынка»,— прокомментировала аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова.

Так, в Москве работает 23,6 тыс. игроков в данной сфере (+137 компаний за полгода), на втором месте идет Московская область: 13,6 тыс. участников (+361 компания), на третьем — Краснодарский край: 13,3 тыс. (+531), четвертое место у Санкт-Петербурга – 12,4 тыс. компаний (+108), замыкает пятерку Ростовская область с 6,1 тыс. участников (+59).