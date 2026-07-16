На Ямале и в Югре сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Режимы чрезвычайной ситуации, которые были введены из-за лесных пожаров, сняли в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным правительства Ямала, лесопожарная обстановка в регионе стабилизирована. Всего с начала пожароопасного сезона на Ямале зарегистрировано 375 природных пожаров, а общая площадь, пройденная огнем, составила более 58 тыс. га. В тушении было задействовано более 700 человек, в том числе спасатели «Ямалспаса», специалисты федеральной и региональной «Авиалесоохраны», сотрудники МЧС России, окружной противопожарной службы, а также пилоты авиакомпании «Ямал». До 30 августа в округе продолжит действовать особый противопожарный режим.

Режим ЧС в Нижневартовском районе сняли 15 июля в 18:00, сообщили в Авиалесоохране Югры. На сегодня в регионе действуют четыре лесных пожара в Нижневартовском и Октябрьском районах на общей площади 269,2 га, два из них локализованы на площади 5,4 га. За сутки в округе возникло три возгорания, из них одно локализовали на площади 0,8 га. Всего в этом году произошло 330 лесных пожаров на общей площади свыше 35 тыс. га и 25 ландшафтных пожаров на общей площади около 1,7 тыс. га.

В начале месяца Ямал занял второе место по размеру лесных пожаров в России, Югра — третье: их площади 5 июля составляли 13 847 га и 9059 га соответственно. К тушению привлекались сотни пожарных из других регионов.

Ирина Пичурина