Axios: США и Ирану предложили 10-дневное прекращение огня

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предложение о десятидневном прекращении огня между США и Ираном от региональных посредников (Катара, Египта, Пакистана) является очередным этапом в сложной истории переговоров между двумя странами. Администрация президента США Дональда Трампа ранее уже информировала Тегеран о готовности к встрече и обсуждению сделки, предлагая в качестве посредников Турцию, Египет и Катар. При этом США неоднократно перебрасывали дополнительные средства противовоздушной обороны на Ближний Восток, демонстрируя готовность к силовому решению вопроса.

В прошлом Иран уже требовал от США компенсации ущерба, нанесенного иранской ядерной программе, и гарантий отсутствия новых ударов, расценивая переговоры как «узкий, но не невозможный путь». Переговоры о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», которые частично проходили при посредничестве Катара, Египта и США, также сталкивались с препятствиями, такими как невыполнение условий одной из сторон, хоть и были успешны в итоге.

В целом, американская сторона, при посредничестве Катара, постоянно находится на связи с Ираном, стремясь снизить напряженность. Однако ситуация усложняется из-за взаимных обвинений и ударов, как это происходило, например, в июне 2025 года, когда Израиль наносил удары по Ирану, утверждая, что Тегеран нарушил режим прекращения огня.