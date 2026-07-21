Axios: США и Ирану предложили 10-дневное прекращение огня
Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня, пишет Axios со ссылкой на источники.
«Мы сказали США и Ирану, что предлагаем период охлаждения»,— сказал один из собеседников издания. По информации Axios, посредники сформировали предложение о прекращении огня на 10 дней из тех условий, которые Иран, Оман и Катар обсуждали 11 июля. Тогда Вашингтон потребовал от Тегерана взять на себя обязательства по сохранению свободного судоходства в Ормузском проливе.
Администрация президента США изучает предложение, но готовится и к возможному провалу переговоров. Как отмечает Axios, в последние дни американские военнослужащие перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, формируя силы, необходимые для эскалации. О планах расширить военную операцию также писала The Washington Post.
Предложение о десятидневном прекращении огня между США и Ираном от региональных посредников (Катара, Египта, Пакистана) является очередным этапом в сложной истории переговоров между двумя странами. Администрация президента США Дональда Трампа ранее уже информировала Тегеран о готовности к встрече и обсуждению сделки, предлагая в качестве посредников Турцию, Египет и Катар. При этом США неоднократно перебрасывали дополнительные средства противовоздушной обороны на Ближний Восток, демонстрируя готовность к силовому решению вопроса.
В прошлом Иран уже требовал от США компенсации ущерба, нанесенного иранской ядерной программе, и гарантий отсутствия новых ударов, расценивая переговоры как «узкий, но не невозможный путь». Переговоры о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», которые частично проходили при посредничестве Катара, Египта и США, также сталкивались с препятствиями, такими как невыполнение условий одной из сторон, хоть и были успешны в итоге.
В целом, американская сторона, при посредничестве Катара, постоянно находится на связи с Ираном, стремясь снизить напряженность. Однако ситуация усложняется из-за взаимных обвинений и ударов, как это происходило, например, в июне 2025 года, когда Израиль наносил удары по Ирану, утверждая, что Тегеран нарушил режим прекращения огня.