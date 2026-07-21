Депутат ГД от Удмуртии Исаев призвал «не вести себя как подростки» из-за бензина

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев обратился ко «взрослым мужикам» с призывом «не вести себя как подростки» из-за ситуации на топливном рынке. Такое мнение замруководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате высказал в выпуске партийной программы «Партком», пишет “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Ко взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. “А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел”»,— сказал господин Исаев.

Прежде, чем озвучить эту позицию, депутат обратил внимание россиян, что проблемы на топливном рынке стали следствием налетов ВСУ. «Ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельство»,— отметил единоросс.

Тема дискуссии была посвящена влиянию на избирательную кампанию атак по объектам нефтяной промышленности, что привело к дефициту горючего. Отвечая на реплику соведущего, директора Высшей партийной школы Романа Романова о том, что люди глубоко переживают, когда сталкиваются с подобными проблемами в быту, господин Исаев сказал, что «мы всем, включая себя, сочувствуем, что такая ситуация возникла».

Напомним, по словам председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, в июле потребление бензина в республике на фоне топливных ограничений не снижается и остается на 20% выше относительно 2025 года. Сбоев в поставках при этом не наблюдается, у трех топливных компаний есть запасы, одна из крупных сетей «пока восстанавливается и наращивает объемы до июньских значений». АЗС наращивают подвоз горючего в районы, где наблюдается сверхпотребление. По данным властей, очереди ранним утром на заправках стали «существенно меньше».

Ранее сельхозпроизводители пожаловались на рост цен на дизтопливо, после чего удмуртское УФАС выдало предупреждение компании «Петросервис». Она занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке.

Отметим, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Объемы оптовых торгов начали расти, неудовлетворенный спрос — сокращаться, а ситуация на части АЗС стабилизироваться. Но аналитики предупреждают, что восстановление рынка быстрым не будет.

Подробнее об этом — в материале «Бензин подремонтировали».