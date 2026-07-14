УФАС потребовал у поставщика снизить цены на дизтопливо для аграриев в Удмуртии

Компания «Петросервис» получила предупреждение о необходимости снизить цены на дизельное топливо для сельхозпроизводителей. Продавец завышал цены, пользуясь своим положением на рынке, сообщает УФАС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Антимонопольный орган обнаружил рост цен на дизтопливо во время мониторинга с 18 июня по 7 июля. По данным анализа конкуренции за 2025 год, компания занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке этого топлива в Удмуртии.

«Действия “Петросервис” могут привести к ущемлению хозяйствующих субъектов, приобретающих дизельное топливо для целей профессионального использования»,— говорится в сообщении. УФАС также считает, что компания навязывает покупателям невыгодные условия и продает топливо дороже экономически обоснованной цены.

В течении 20 дней «Петросервис» необходимо привести цены в соответствие с биржей по предписанию антимонопольной службы.

ФАС на фоне роста цен на топливо усилила контроль за ситуацией на региональных рынках. Предупреждения уже получили 14 топливных компаний в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. В случае неисполнения предупреждений ФАС вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство продолжает ежедневный мониторинг цен на бензин и дизельное топливо как на оптовом, так и на розничном рынках

Карина Пырина