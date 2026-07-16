Роман Ефимов: Мы ежесуточно фиксируем сверхпотребление топлива

Потребление бензина в Удмуртии не снижается и на 20% выше относительно июля прошлого года. Об этом сообщил в Мах председатель правительства республики Роман Ефимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Ефимов, Мах Фото: Роман Ефимов, Мах

«Потребление бензинов обеих марок существенно не снижается. Мы все еще ежесуточно фиксируем сверхпотребление <...> Сбоев в поставках бензина в Удмуртию нет, у трех топливных компаний есть запасы. Одна из крупнейших сетей пока восстанавливается и наращивает объемы до июньских значений»,— написал он.

Премьер добавил, что АЗС наращивают подвоз горючего в районы республики, где фиксируется повышенное потребление. В Ижевске к вечеру на многих заправках тоже заканчивается бензин. «Подвозят новый, но требуется время на слив в емкости. При этом ранним утром очереди существенно меньше»,— дополняет господин Ефимов.

Напомним, поставки топлива в муниципалитеты Удмуртии увеличились в два раза. Обращения о нехватке топлива фиксируются за пределами столицы республики. Сельхозпроизводители пожаловались на рост цен на дизтопливо, потому удмуртское УФАС выдало предупреждение компании «Петросервис». Она занимает коллективное доминирующее положение на мелкооптовом рынке.