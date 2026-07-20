Бензин подремонтировали

Российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Объемы оптовых торгов начали расти, неудовлетворенный спрос — сокращаться, а ситуация на части АЗС стабилизироваться. Но аналитики предупреждают, что восстановление рынка быстрым не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

К продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов вернулись НПЗ совокупной мощностью переработки около 40 млн тонн нефти в год. Об этом говорится в обзоре (есть у “Ъ”) аналитического агентства Platts, входящего в S&P Global. Часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 млн тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участия в торгах.

С 20 июля Петербургская биржа также смягчила разрешенные предельные границы колебания цен на некоторые виды топлива. Так, для бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива на условиях поставки «франко-резервуар» и «франко-пункт назначения» коридор повышения расширен с 0,01% до 5%, снижение допускается до 10%. На базисе поставки «франко-вагон станция отправления» максимальный рост сохранен на уровне 0,01%, а снижение — 5%. Для авиационного керосина рост заблокирован на отметке 0,01% при возможном снижении до 20%.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что расширение диапазона роста биржевых цен призвано оживить биржевые торги, которые становятся все менее релевантным ценовым индикатором.

По его словам, основной объем топлива уходит по внебиржевым каналам, и в последние недели эта тенденция усилилась. Правительство ранее снизило норматив продаж бензина на Петербургской бирже с 15% до 10% от уровня производства, соответствующая корректировка планируется и для дизтоплива.

Стоимость АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части РФ 20 июля выросла на 0,7%, до 72,29 тыс. руб. за тонну. АИ-95 подешевел на 2,3%, до 74,61 тыс. руб. за тонну, котировки дизтоплива снизились на 0,38%, до 74,42 тыс. руб. за тонну. Снижение котировок может свидетельствовать об увеличении предложения.

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Об этом же может говорить и рост объемов оптовых продаж. По данным Национального биржевого ценового агентства, 17 июля показатель вырос на 4,6% к предыдущему дню, до 13,74 тыс. тонн. Хотя 81,9% всего объема заявок на покупку бензина остались неудовлетворенными, объем неудовлетворенного платежеспособного спроса снижался по всем маркам бензина, отмечается в обзоре. Наиболее сложная ситуация в сегменте АИ-98 / АИ-100, где отмечается 92,9% неудовлетворенного спроса.

Согласно биржевым данным, 1–17 июля объем продаж бензина снизился на 47,8% год к году, до 277,3 тыс. тонн. С начала 2026 года на торгах реализовано 4,74 млн тонн бензина, что на 16,7% меньше, чем годом ранее. Дополнительную поддержку рынку оказывают поставки нефтепродуктов из Белоруссии. По данным биржи, 1–17 июля уровень продаж белорусского бензина составил 98,76 тыс. тонн. Это на 8,7% превышает показатель за весь июнь.

По словам источника “Ъ” в отрасли, ситуация на российских АЗС начала улучшаться: очереди сократились, многие операторы вернулись к отпуску топлива без ограничений.

Независимым сетям, по словам собеседника, продолжают поставлять бензин белорусские НПЗ и, возможно, вертикально интегрированные нефтяные компании. «Пик дефицита, вероятно, уже пройден»,— считает собеседник “Ъ”. Но он обращает внимание на возможное снижение запасов бензина менее чем до 1,5 млн тонн. По данным Минэнерго, которые в конце июня приводил президент РФ Владимир Путин, запасы бензина год к году сократились на 4%, до 1,7 млн тонн. Другой источник “Ъ” в отрасли говорит, что пока запускается больше мощностей, чем выбывает.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов не ожидает быстрого восстановления рынка. По его словам, в ближайшие два месяца сохранится высокий сезонный спрос, поэтому рассчитывать на резкое улучшение ситуации не приходится. Баланс спроса и предложения, отмечает эксперт, не может восстановиться мгновенно, а заметное увеличение производства станет возможным лишь ближе к концу года, по мере возвращения в строй пострадавших НПЗ. Старший аналитик инвестиционной компании «Риком-Траст» Валерия Попова отмечает, что для стабилизации необходимо восстановление запасов, снижение волатильности биржевых котировок и смягчение временных ограничений.

Ольга Озембловская