Мирошник назвал последствия убийства главного инженера ЗАЭС

Убийство главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева неизбежно повышает риск техногенной радиационной катастрофы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в докладе, который имеется в распоряжении «РИА Новости».

«Убийство ключевых специалистов, обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность объекта, представляет собой попытки парализовать систему управления атомной электростанцией», — подчеркнул он.

Александр Яковлев и водитель погибли при ударе БПЛА по служебному автомобилю утром 15 июля. СКР возбудил дело о теракте. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку недопустимым нападением, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. В Совфеде также заявили, что Россия будет требовать полноценного международного расследования убийства главного инженера ЗАЭС.