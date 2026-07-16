Карасин: Россия будет требовать расследования гибели главного инженера ЗАЭС
Россия будет требовать полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Григорий Карасин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«МАГАТЭ и Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я убежден, что мы будем настаивать на проведении полноценного международного расследования»,— сказал глава комитета Григорий Карасин в разговоре с «Известиями».
Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель погибли при ударе беспилотника по служебному автомобилю утром 15 июля. Удар произошел на границе промышленной площадки ЗАЭС и Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил случившееся и назвал атаку угрозой ядерной безопасности.
Упомянутая атака на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и её персонал — не первый подобный инцидент. Ранее, 4 октября 2024 года, в Энергодаре в результате подрыва автомобиля погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС Андрей Короткий. Тогда Главное управление разведки Минобороны Украины признало ответственность за произошедшее, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом и незаконного сбыта взрывчатых веществ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил нападение, назвав его недопустимым и нарушающим основополагающие принципы ядерной безопасности.
Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, находится под контролем России с марта 2022 года и с сентября 2022 года на ней постоянно работает мониторинговая группа МАГАТЭ. Напряженность вокруг станции сохраняется, а МАГАТЭ неоднократно выражало обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС, хотя и не всегда указывало, кто стоит за обстрелами. В апреле 2024 года Рафаэль Гросси предупреждал о "безрассудных атаках" на станцию, которые могли привести к радиологическим инцидентам, и призывал стороны прекратить обстрелы, не называя конкретных виновников.