Карасин: Россия будет требовать расследования гибели главного инженера ЗАЭС

Россия будет требовать полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александра Яковлева, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Карасин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Григорий Карасин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«МАГАТЭ и Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я убежден, что мы будем настаивать на проведении полноценного международного расследования»,— сказал глава комитета Григорий Карасин в разговоре с «Известиями».

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель погибли при ударе беспилотника по служебному автомобилю утром 15 июля. Удар произошел на границе промышленной площадки ЗАЭС и Энергодара. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил случившееся и назвал атаку угрозой ядерной безопасности.