FIFA расследует поведение футболистов сборной Аргентины после финала ЧМ
Международная федерация футбола (FIFA) начнет дисциплинарное расследование инцидентов с участием некоторых игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.
Решающая встреча завершилась в пользу команды Испании со счетом 1:0 в дополнительное время. После финального свистка аргентинец Леандро Паредес вступил в потасовку с соперниками. Он схватил за горло Эрика Гарсию, а также толкнул на газон полузащитника Гави. Науэль Молина ударил капитана сборной Испании Родри. Также член тренерского штаба аргентинской команды Роберто Айяла попытался ударить по лицу Дани Ольмо.
Кроме того, FIFA оценит поведение аргентинцев во время церемонии награждения. Некоторые игроки повернулись спиной к сборной Испании, когда та поднимала Кубок мира.
Подробнее о финале — в материале «Ъ» «Хозяева золотого мяча».
Это не первое дисциплинарное разбирательство FIFA в отношении сборной Аргентины. Ранее федерация уже начинала расследования из-за демонстрации политического баннера с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине» после полуфинального матча чемпионата мира. Тогда FIFA заявила, что определит наказание после окончания турнира. Кроме того, совсем недавно, в 2024 году, FIFA расследовала инцидент с расистскими кричалками футболистов сборной Аргентины в адрес французских игроков после победы в Кубке Америки. Эти кричалки аргентинские спортсмены исполняли и во время чемпионата мира 2022 года.
Проблема расизма в футболе остается острой, несмотря на заверения FIFA о нетерпимости. Сама FIFA внедрила систему SMPS, которая блокирует абьюзивные комментарии в соцсетях. По подсчетам FIFA, в женском футболе частота получения подобных сообщений на 29% выше, чем в мужском, а сборные США и Аргентины оказались среди первых по числу адресатов оскорблений. В связи с этим на текущем чемпионате мира FIFA ввела специальный жест для игроков, позволяющий привлечь внимание судей к проявлениям расизма, обязывающий арбитра начинать трехэтапную процедуру в рамках кампании «Нет расизму» и, в случае многократных нарушений, останавливать игру.