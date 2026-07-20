FIFA расследует поведение футболистов сборной Аргентины после финала ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) начнет дисциплинарное расследование инцидентов с участием некоторых игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

Решающая встреча завершилась в пользу команды Испании со счетом 1:0 в дополнительное время. После финального свистка аргентинец Леандро Паредес вступил в потасовку с соперниками. Он схватил за горло Эрика Гарсию, а также толкнул на газон полузащитника Гави. Науэль Молина ударил капитана сборной Испании Родри. Также член тренерского штаба аргентинской команды Роберто Айяла попытался ударить по лицу Дани Ольмо.

Кроме того, FIFA оценит поведение аргентинцев во время церемонии награждения. Некоторые игроки повернулись спиной к сборной Испании, когда та поднимала Кубок мира.

Подробнее о финале — в материале «Ъ» «Хозяева золотого мяча».

Арнольд Кабанов