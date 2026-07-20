Хозяева золотого мяча

Североамериканский чемпионат мира по футболу завершился в ночь с 19 на 20 июля по московскому времени передачей титула его прежними хозяевами, аргентинцами, тем, кто на этом первенстве заслужил его все-таки гораздо больше, чем они. В финальном матче турнира в Ист-Рутерфорде сборная Аргентины отчаянно упиралась, не желая расставаться со своим статусом, но все-таки уступила слишком молодой, слишком свежей и слишком классной даже на ее фоне испанской команде. Свое второе золото главного футбольного состязания, как и первое, в 2010 году, она выиграла после нулевой ничьей по итогам основного времени решающего матча, в овертайме. Победу – 1:0 — сборной Испании принес удар Феррана Торреса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучший игрок чемпионата мира Родри в составе сборной Испании — победителей турнира

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Лучший игрок чемпионата мира Родри в составе сборной Испании — победителей турнира

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Игроки той, 2010 года, сборной Испании, что принесли ей в ЮАР первое золото чемпионата мира,— Андрес Иньеста, Хави, Серхио Рамос — встретили заключительный свисток в этом финале на трибуне примерно с теми же эмоциями, что их соотечественники внизу, на ист-рутефордской траве. Казалось, еще чуть-чуть — и побегут к своим преемникам, сметая барьеры. Ничто не остановит… Наверняка в эти мгновения впечатления о настоящем смешались у них со сладкими воспоминаниями о прошлом. Как же все похоже вышло на случившееся на излете позапрошлого десятилетия – как под копирку! Вплоть до деталей. Сначала созревали, переваривая осечки. Потом, созрев, нащупав оптимальную основу, свой особенный стиль, выиграли чемпионат Европы. Потом, еще накопив мощи, победили на состязании, престижнее которого нет. Через трудности, но победили, подтвердив, что лучше никого нет. Финал с голландцами, достойными противниками, был тяжелейший. Хорошо, что в овертайме куда надо попал Иньеста… И американский финал был безумно непростым, хотя все могло сложиться иначе. Но такая, видимо, у нас, испанцев, судьба – свое вырывать с кровью, замешивая класс с характером, дабы законы футбольной природы не были попраны.

Те, кто ставил церемонию открытия этого финала, будто хотели показать, как безжалостно время.

В 2018 году, давая старт российскому чемпионату мира, Робби Уильямс рычал на все «Лужники» так, что можно забрать микрофон, — все равно будет хорошо слышно и на верхнем ярусе, и метал из глаз молнии. Теперь, исполняя свой номер с Николь Шерзингер, выглядел вытащенным из нафталинового запасника усталым и помятым пенсионером. А Том Круз, обязательный участник всех связанных с Америкой больших спортивных мероприятий, чтобы предстать перед публикой и Дональдом Трампом, чуть ли не впервые обошелся без прыжков с крыши стадиона или спуска на парашюте из стратосферы. Скромненько встал на свое место, скромненько, приглушив пафос, произнес свою речь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испанский футболист Родри и аргентинский футболист Энцо Фернандес

Фото: Ashley Landis / AP Испанский футболист Родри и аргентинский футболист Энцо Фернандес

Фото: Ashley Landis / AP

Время летит, выдвигая новых героев. Таких, как 19-летний парень из сборной Испании, который, пока все зрители еще присматриваются к финалистам, изучают расстановку, выскакивает на скидку Дани Ольмо и оказывается перед вратарем Эмилиано Мартинесом. Жуткое было бы начало для аргентинцев – так рано пропущенный гол. Но Мартинес в этом поединке с Ламином Ямалем устоял.

А тот, кому, единственному в футболе, удается каким-то образом в свои 39 время нагло обманывать, держался, в отличие от Ямаля, тихо, почти незаметно. Ничего удивительного: игра в основном на аргентинской половине. Для этих ядерных вспышек Лионеля Месси расклад неподходящий. Но его это обстоятельство нисколько не беспокоит. На такой сценарий аргентинцы настраивались. Знали, что придется прежде всего пахать до седьмого пота. Без мяча.

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С этой задачей они справлялись замечательно. И Ламин Ямаль, и Родри вроде бы хороши, но после той выигранной Эмилиано Мартинесом у испанского вундеркинда дуэли ничего опасного не создают. А приоритеты арбитра Славко Винчича, кажется, идеально подходят аргентинцам. Вот же Алексис Макаллистер врезается в Дани Ольмо так, что непонятно, как в принципе после своих кувырков испанский хавбек поднимается на ноги. Но Винчич отказывается достать хотя бы желтую карточку, доводя до белого каления всю испанскую скамейку.

После этого, попив воды, чемпионы мира решили, что, переходя центральную линию раз в пять минут, перебарщивают. Окопались сзади.

Где-то далеко довольно улыбались футболисты из Кабо-Верде: наши уроки! А в футбольных чатах обсуждение игры уступило место разговорам о шоу в перерыве: «Кто-нибудь в курсе программы? Coldplay будет? Жду не дождусь…»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп с первой леди США Меланией Трамп

Фото: Julio Cortez / AP Президент США Дональд Трамп с первой леди США Меланией Трамп

Фото: Julio Cortez / AP

Игра и в самом деле шла тоскливая и противная, как реклама российского букмекера. Все понятно. Испанцы потихоньку, дуя на воду, разыгрывают мяч. Аргентинцы держат строй. И тоже никуда не торопятся. Все свою партию выучили назубок. Все добиваются того, к чему стремятся. Финал – штука специфическая.

Сборная Испании, правда, догадалась, что кое-чем это равновесие можно нарушить. Но и дальние удары не помогли. С ударом Микеля Оярсабаля справился Эмилиано Мартинес, схвативший мяч намертво. Удар Марка Кукурельи просвистел поодаль от стойки.

Неприятность сборную Аргентины все же подстерегла.

Отбив очередную размеренную испанскую атаку, уселся на газон и схватился за ногу Лисандро Мартинес. Аргентинцы потеряли своего мобильного центрального защитника, а аналогов ему нет. Вышедший вместо Мартинеса Николас Отаменди, ровесник Месси, перекрестился, прежде чем заступить на пост, кажется, дюжину раз. Такое ощущение, что рассчитывал в этот вечер отсидеться в сторонке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аргентинец Алексис Мак Аллистер и испанец Дани Ольмо Фото: Ashley Landis / AP Испанец Алекс Баэна помогает встать аргентинцу Лионелю Месси Фото: Ashley Landis / AP Аргентинец Николас Тальяфико в борьбе за мяч с испанцем Ламином Ямалем Фото: Ashley Landis / AP Аргентинский защитник Лисандро Мартинес и испанский нападающий Микель Ойарсабаль в борьбе за мяч Фото: Frank Gunn / The Canadian Press / AP Испанские болельщики во время матча Фото: Joan Mateu Parra / AP Следующая фотография 1 / 5 Аргентинец Алексис Мак Аллистер и испанец Дани Ольмо Фото: Ashley Landis / AP Испанец Алекс Баэна помогает встать аргентинцу Лионелю Месси Фото: Ashley Landis / AP Аргентинец Николас Тальяфико в борьбе за мяч с испанцем Ламином Ямалем Фото: Ashley Landis / AP Аргентинский защитник Лисандро Мартинес и испанский нападающий Микель Ойарсабаль в борьбе за мяч Фото: Frank Gunn / The Canadian Press / AP Испанские болельщики во время матча Фото: Joan Mateu Parra / AP

Следующим, уже после шоу с Мадонной, BTS, Джастином Бибером, Шакирой, оказавшегося как ни странно, куда короче, чем предполагалось, и почти не растянувшего перерыв, аргентинский наставник Лионель Скалони послал в бой Леандро Парадеса, не самого классного, а самого кусачего своего солдата. Неужели подумал, что стоит зачем-то раскачать ситуацию? Паредес размялся, ни с того ни с сего врезав по шее Родри и едва не спровоцировав потасовку. Только ее последствия смотрелись скверными как раз для аргентинцев. У испанцев стали проходить куда более острые, чем прежде, атаки. Включая атаки по центру, заставлявшие снова и снова вспоминать о том, что нет больше в этой зоне резвого и цепкого Лисандро Мартинеса. Чтобы остановить их, соперникам приходилось рисковать, ходить по лезвию бритвы.

Испанский тренер Луис де ла Фуэнте, разумеется, чувствовал, что его команда оседлала волну, что надо кем-то поддержать импульс. Так на поле очутились и Ферран Торрес, и Педри.

Именно Торресу выпало замыкать шикарный навес Ламина Ямаля.

Такой навес, который, казалось, обязан был воплотиться в гол: до ворот – полдюжины метров, мяч ложится прямо на голову. Торрес умудрился отправить его в руки Эмилиану Мартинесу. Весь чемпионат он отличался феноменальной незадачливостью. Не расстался с ней и в финале. Кто бы знал, что произойдет позже…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аргентинский нападающий Лионель Месси Фото: Jacquelyn Martin / AP K-pop-группа BTS выступает во время перерыва Фото: Ashley Landis / AP Шакира поет гимн Чемпионата мира Фото: Matt Slocum / AP Бразильские футболисты Роналду и Роналдинью смотрят шоу в перерыве Фото: Pamela Smith / AP Испанский защитник Эмерик Лапорт в борьбе за мяч с аргентинским защитником Гонсало Монтьелем Фото: Matt Rourke / AP Испанец Ламин Ямаль пытается пробить оборону аргентинцев Фото: Seth Wenig / AP Следующая фотография 1 / 6 Аргентинский нападающий Лионель Месси Фото: Jacquelyn Martin / AP K-pop-группа BTS выступает во время перерыва Фото: Ashley Landis / AP Шакира поет гимн Чемпионата мира Фото: Matt Slocum / AP Бразильские футболисты Роналду и Роналдинью смотрят шоу в перерыве Фото: Pamela Smith / AP Испанский защитник Эмерик Лапорт в борьбе за мяч с аргентинским защитником Гонсало Монтьелем Фото: Matt Rourke / AP Испанец Ламин Ямаль пытается пробить оборону аргентинцев Фото: Seth Wenig / AP

А у сборной Аргентины между тем травму получил и второй ведущий центральный защитник – Кристиан Ромеро. У переживавших за нее должно были пойти мурашки по коже. И так-то уже все потрескивает, а с таким форматом обороны что будет? Тем более, де ла Фуэнте отправляет играть Микеля Мерино, испанскую палочку-выручалочку. Угробил уже и португальцев, и бельгийцев. А у нас все еще ноль ударов. Ноль! Было вообще такое в финалах?! И Лионель Месси все так же в тени. Нет для него работы.

Зато ее уже полным-полно у Эмилано Мартинеса. Справляется, берет все, что летит в створ. Хорошо, что летит, как правило, небыстро.

Представить, как эта сборная Аргентины протянет до овертайма, было невероятно сложно.

Ей же вообще не дают передышек. Ее давят без остановки. Сплошные страдания. Усугубило их ЧП в компенсированное время, лишившее аргентинцев еще одного важнейшего игрока. Энцо Фернандес, имея уже желтую карточку, на полном ходу врезался в Пау Кубарси. Юный испанский защитник даже совершил кувырок в воздухе. Славко Винчич не удалить Фернандеса не мог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лионель Месси Фото: Ashley Landis / AP Рефери Славко Винчич показывает красную карточку аргентинцу Энцо Фернандесу Фото: Seth Wenig / AP Эмерик Лапорт (14) и Джулиано Симеоне (17) Фото: Frank Franklin II / AP Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес Фото: Matt Slocum / AP Испанский игрок Ферран Торрес празднует победу команды Фото: Julio Cortez / AP Лионель Месси после матча Фото: Ashley Landis / AP Празднование в Барселоне Фото: Joan Mateu Parra / AP Аргентинские болельщики после проигрыша сборной Фото: Cristina Sille / Reuters Джанни Инфантино и Дональд Трамп на церемонии награждения Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Ashley Landis / AP Следующая фотография 1 / 11 Лионель Месси Фото: Ashley Landis / AP Рефери Славко Винчич показывает красную карточку аргентинцу Энцо Фернандесу Фото: Seth Wenig / AP Эмерик Лапорт (14) и Джулиано Симеоне (17) Фото: Frank Franklin II / AP Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес Фото: Matt Slocum / AP Испанский игрок Ферран Торрес празднует победу команды Фото: Julio Cortez / AP Лионель Месси после матча Фото: Ashley Landis / AP Празднование в Барселоне Фото: Joan Mateu Parra / AP Аргентинские болельщики после проигрыша сборной Фото: Cristina Sille / Reuters Джанни Инфантино и Дональд Трамп на церемонии награждения Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Ashley Landis / AP

А через минуту, прямо перед свистком, испанцы заработали стандарт прямо напротив ворот. Ямаль стрелял на убой, Мартинес вытащил мяч в углу. Сборная Аргентины удивительным образом до овертайма дотянула. И всему вопреки собиралась пережить и его. Тем более, что Славко Винчич зорко следил и за испанскими фолами. Из-за того, что совершил Ферран Торрес, отменил гол Нико Уильямса, понимая, видимо, что вся Испания проклянет его. Не настолько очевидным было нарушение. Или не его. Испанские болельщики отреагировали на вердикт скандированием фамилии президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, услаждавшего в VIP-ложе Дональда Трампа.

И великий пешеход ожил. Лионель Месси внезапно принялся взрываться. А каждая вспышка рождала что-то интересное. По низеньким аргентинским стандартам.

Но с сюжетом именно фантастическим, с серией пенальти, которой аргентинцы выиграли катарский финал 2022 года у французов, в этом матче не срослось.

Количество в нем перешло в качество вскоре после того, как команды поменялись воротами. Эта была простая с виду испанская атака. Ничего экстраординарного: перепасовка, заброс в штрафную от Педро Порро. Сколько их уже было, таких забросов? Как-то выкручивались аргентинцы. Но этот Нико Уильямсу позволили принять. И его скидку головой назад никто из измочаленных выживанием аргентинцев не прочитал. А Ферран Торрес прочитал и, ринувшись к мячу, вогнал его в сетку и в один миг превратился из неудачника в супермена. В спасителя испанской сборной. В «золотого мальчика», такого же, как Ламин Ямаль.

Лионель Скалони смотрел куда-то вдаль пустыми глазами человека, смирившегося с неизбежным. С ним, похоже, не мирился лишь один аргентинец, привыкший творить чудеса. Это благодаря ему, Лионелю Месси, у сборной Аргентины в концовке этого овертайма появились и опасные атаки, и опасные удары. Это благодаря ему возникло хотя бы подобие интриги.

Но, конечно, сборная Испании не пропустила второй за весь длиннющий чемпионат мира мяч. Если бы пропустила, это смотрелось бы такой несправедливостью, какую финалы мировых первенств при всей присущей им турбулентности еще не знали. Высшей.

Это был их, молодых испанцев, звездный час, звездный месяц. Не кого-то еще. Даже не аргентинцев и их научившегося обманывать время волшебника-вожака.

А испанское время вряд ли заканчивается этим взлетом. Ламину Ямалю и Пау Кубарси по 19. Кто-то чуть старше. Родри, которому достался приз лучшему игроку чемпионата мира, ветеран из ветеранов исключительно в сравнении с ними. Так-то ему 30, самый расцвет. А та, из 2010 года, сборная Испании выиграла ведь после мирового первенства еще один чемпионат Европы.

Алексей Доспехов