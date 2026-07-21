Добровольное в помощь

Страховые компании отчитались о значительном росте сборов по добровольному страхованию автогражданской ответственности. В первом полугодии они достигли 2,4 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 14%. Это связано со стремлением страхователей получить дополнительную защиту в условиях, когда лимита по ОСАГО не хватает на покрытие затрат по страховому случаю. При этом страховщики подняли тарифы, чтобы поддержать сегмент ОСАГО, где убыточность превысила 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2026 года число полисов добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО) показало рост на 6% относительно аналогичного периода 2025 года и превысило 1 млн, а объем премий увеличился на 14%, до 2,4 млрд руб., следует из данных Национальной страховой информационной системы. Это максимальные показатели первого полугодия за последние три года.

ДОСАГО начинает работать, если лимит возмещения ОСАГО не покрывает сумму ущерба, рассчитанную по единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт, утвержденной ЦБ. Страховщик выплачивает клиенту разницу между итоговой стоимостью ремонта и лимитом по ОСАГО (400 тыс. руб.). Лимиты по ДСАГО могут достигать нескольких миллионов рублей.

Рост показателей по сегменту связан с удорожанием ремонта и нехваткой лимитов по обязательному страхованию. «Автовладельцы все лучше осознают риск того, что фактический ущерб превысит лимит выплаты по обязательному полису и разницу придется компенсировать потерпевшему самостоятельно»,— поясняют в компании «Т-Страхование». В первом полугодии 2026 года средние затраты на ремонт автомобилей «выросли примерно на 11%, цены на запчасти — на 9–10%», оценивает директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов. Причем в случае сложной электроники расходы выросли на 25%, отмечает эксперт.

Кроме того, на объем собранных премий повлиял и рост тарифов. По разным сегментам потребителей изменения могут отличаться, так как убыточность сегментов легковых и грузовых автомобилей разная. Однако, по оценке заместителя директора департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павла Яковлева, минимальное увеличение составило 12%.

При этом тенденция увеличивающегося разрыва между собираемой премией и реальными выплатами по ОСАГО сохраняется.

Юрий Стрекалов отмечает, что уровень выплат с учетом расходов на ведение дел превысил 104%. При этом средняя премия практически не растет, потому что страховщики стараются не перекладывать финансовую нагрузку на менее рисковых клиентов с хорошей страховой историей, а также на низкоубыточные регионы, где еще есть возможность повысить тарифы, указывает господин Стрекалов. Также страховщики ограничены тарифным коридором ЦБ. В последний раз регулятор корректировал его в декабре 2025 года, расширив на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов.

Маржинальность добровольных полисов страхования автогражданской ответственности значительно больше для страховой компании, чем по ОСАГО, в связи с отсутствием тарифных ограничений, говорит руководитель практики по работе с компаниями финансового сектора Kept Юлия Темкина. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, такие полисы могут быть в 1,3–1,8 раза маржинальнее, чем по обязательному виду страхования. Это обусловлено тем, что удельный тариф ДСАГО может быть выше ОСАГО, в особенности это характерно для новых и недешевых автомобилей, поясняет господин Бархота. Это может полностью или частично компенсировать большую финансовую нагрузку по ОСАГО, отмечают эксперты.

Впрочем, участники рынка считают, что использование ДСАГО в условиях продолжения роста убыточности не сможет решить проблему. «Речь должна идти про увеличение среднего чека в ОСАГО, в частности за счет расширения тарифного коридора»,— считает замдиректора департамента андеррайтинга «Абсолют Страхования» Михаил Мосесов.

Юлия Пославская