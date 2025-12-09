ОСАГО идет вширь

Страховщики получают новые возможности по установлению цен на ОСАГО: 9 декабря вступает в силу указание ЦБ о расширении тарифного коридора по автогражданке на 15% для собственников легковых автомобилей и на 40% для владельцев мотоциклов. Одновременно с этим страховщики пытаются добиться подключения камер для контроля ОСАГО, но процесс затягивается: ГИБДД нужно доработать свою информационную систему, а это произойдет не раньше конца 2026 года. Эксперты предлагают не ждать и начать рассылку уведомлений водителям об отсутствии страховки через «Госуслуги».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Стоимость автогражданки, напомним, страховщики рассчитывают, умножая базовую ставку на коэффициенты (территориальный, возрастной, КБМ и прочие). Размер самой ставки компании определяют в пределах установленного ЦБ коридора. 9 декабря вступает в силу указание регулятора о расширении этого коридора на 15% для легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и на 40% для мотоциклов. Отметим, что его границы ЦБ расширял последний раз в 2022 году — за три года средняя выплата по страховому полису для «частников» увеличилась в 1,5 раза, притом что средняя стоимость самого полиса упала на 4%, пояснял регулятор. «Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей»,— поясняли в Банке России.

На фоне удорожания полисов страховщики добиваются, чтобы автовладельцы соблюдали обязанность по покупке ОСАГО.

Сегодня, по оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), 10–12% водителей ездят без полисов. Страховку проверяют инспекторы (штраф — 800 руб.), но этого недостаточно.

По поручению президента до 1 ноября правительство, МВД и ЦБ должны были «принять» некие «меры» для подключения к контролю за нарушителями дорожных камер, но о том, что сделано, власти так и не отчитались.

В понедельник, 8 декабря, ситуация обсуждалась в Общественной палате (ОП). Гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС; в ней хранятся данные о полисах) Николай Галушин заявил, что система к обмену данными с ГИБДД готова. Представителей Госавтоинспекции в ОП не было. По неофициальной информации, для обмена данными с НСИС ведомству еще нужно доработать свою информационную систему. Работы по соответствующему контракту закончатся к концу 2026 года, более точных сроков запуска функционале нет.

К его появлению уже готовится Госдума — 12 ноября в первом чтении принят законопроект, согласно которому штрафы с камер за отсутствие ОСАГО будут приходить не чаще одного раза в сутки (независимо от числа проездов под камерами). Представитель ЦБ Никита Теплов, выступая в ОП, рассказал, что к началу рассылки штрафов нужно будет сертифицировать все камеры — а их более 30 тыс. штук — под новый вид нарушения. Президент РСА Евгений Уфимцев предложил начать рассылку предупредительных уведомлений автовладельцам без полиса через портал «Госуслуги». Представитель Минцифры Владислав Зазыкин заявил, что ведомство готовит проект такой рассылки для забывчивых автомобилистов.

Член Общественной палаты Александр Холодов допустил, что намеченное на 9 декабря расширение тарифного коридора может спровоцировать еще большее число граждан начать ездить без полиса. Он также предложил дополнить КоАП штрафом в размере 50 тыс. руб., который будет применяться в отношении водителей, у которых нет ОСАГО и по вине которых произошла авария (сейчас такого состава нет). В Минфине пообещали изучить его идею — ведомство участвует в доработке поправок к КоАП ко второму чтению.

Иван Буранов