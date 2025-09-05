Водоснабжение проверили в суде

Первоуральский городской суд приговорил бывшего директора первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным по трем уголовным статьям о халатности, превышении должностных полномочий и фальсификации. По данным суда, во время его работы в должности в Первоуральске возникали проблемы с водоснабжением: качество воды не соответствовало показателям, подвалы многоквартирных домов подтапливало, а в декабре 2023 года на несколько дней горожане остались без холодной воды. Защита намерена обжаловать приговор, поскольку подсудимый не согласен ни с одним пунктом обвинения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Артур Гузаиров руководил первоуральским «Водоканалом» с ноября 2021 года. 6 февраля 2024 года он был отстранен от должности по решению мэра города Игоря Кабца. Тогда глава города заявлял, что начальник «Водоканала» не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий в системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска.

«Нам предстоит большая работа по реконструкции коммунальных сетей и реализации плана по недопущению обмеления водохранилища и сейчас необходимо сосредоточится на ключевых задачах. Уверен, кадровые изменения будут этому способствовать»,— сообщил тогда глава города.

После этого «Водоканал» возглавил Сергей Матафонов, однако спустя неделю после назначения его задержали во время совещания в прокуратуре по вопросам ЖКХ и предъявили обвинения по по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере») и по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Обвинения касались его работы в должности замдиректора «Водоканала», в сентябре 2024 года суд приговорил Сергея Матафонова к к 4 годам колонии строгого режима и штрафу 1,5 млн руб. После него «Водоканал» возглавлял Денис Ярин, после пяти месяцев работы неожиданно подавший в отставку, затем — экс-мэр Кургана Павел Кожевников, который руководит организацией до сих пор.

В Первоуральске были проблемы с водоснабжением в период работы Артура Гузаирова. Осенью 2023 года Следственный комитет России возбудил дело из-за грязной воды в городе — из-за резкого запаха, появившегося в середине лета, ее нельзя было использовать в быту. Проверка прокуратуры установила, что причиной могла стать халатность работников городской администрации и «Водоканала». «Модернизированная насосно-фильтровальная станция не обеспечивает нормативную очистку воды из Верхне-Шайтанского водохранилища. На объекте в полном объеме не выполнены необходимые мероприятия по обеспечению глубокой фильтрации воды из поверхностного водозабора»,— сообщили тогда в ведомстве. В городской администрации все проблемы с водоснабжением объясняли жаркой погодой. Но, как сообщили позже в пресс-службе судов Свердловской области, санитарные врачи подтвердили, что вода, поступающая в дома потребителей, не соответствует гигиеническим показателям.

В январе 2024 года «Водоканал» оштрафовали на 80 млн руб. за загрязнение почвы. Тогда инспекторы Росприроднадзора выявили, что компания вела работу с нарушением требований природоохранного законодательства и загрязняла почву.

Артур Гузаиров был задержан в апреле 2024 года на парковке у своего дома. Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и двум эпизодам ч. 1. ст. 293 УК РФ (халатность), а также ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Следственные органы установили, что обвиняемый, приняв в эксплуатацию станцию очистки воды Верхне-Шайтанского водохранилища допустил ненадлежащую очистку воды, которая отправлялась в систему водоснабжения. По данным свердловского СКР, именно это стало причиной проблем с водой летом 2023 года. Помимо этого, он не организовал проведение технического обследования Нижне-Сергинского трубопровода, утверждал гособвинитель. Это привело к тому, что холодная вода в Первоуральске отсутствовала с 1 по 6 декабря 2023 года.

Помимо этого, как считает следствие, Артур Гузаиров не организовал техобследование и ремонт сетей водоотведения, хотя этого требовал закон. В результате в Первоуральске с января 2022 года по февраль 2024 подтопило подвалы 24 домов.

Позднее подсудимый, по версии следствия, сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу, ответчиком в котором выступал «Водоканал». Росприроднадзор требовал от компании возместить вред за загрязнение реки Чусовой в размере 2,2 млн руб., но суд отказал ведомству из-за доказательств ответчика, которые оказались сфальсифицированы.

Ни по одному эпизоду бывший директор «Водоканала» вину не признал.

Гособвинитель запрашивал наказание для него в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Первоуральский городской суд сегодня, 5 сентября, вынес ему приговор в виде 3 лет и 6 месяцев заключения в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. Помимо этого, в течение 2,5 лет подсудимый не сможет занимать должности на госслужбе и в органах муниципальной власти, если они связаны с организационно-распорядительной или административно-хозяйственной деятельностью.

Адвокат Артура Гузаирова Татьяна Будкевич, сообщила корреспонденту «Ъ-Урал», что защита будет обжаловать решение суда, поскольку ее доверитель не согласен ни с одним из вменяемых ему эпизодов.

Анна Капустина