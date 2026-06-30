Сел строго по-научному

Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего старшего научного сотрудника ФГБУ «27-й Центральный научно-исследовательский институт» (27-й ЦНИИ) Минобороны Игоря Боброва. По версии обвинения, он вместе с руководителем института и еще одним коллегой получали взятки от сотрудников за включение в созданную под отдельный проект спецгруппу, где предусматривались денежные надбавки. Общая сумма взяток, по подсчетам следствия, составила 30 млн руб. Два других фигуранта уже осуждены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Бобров

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Игорь Бобров

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Преображенский райсуд столицы 30 июня вынес приговор по делу Игоря Боброва. Ему инкриминировали семь эпизодов получения взяток в особо крупном размере и два эпизода — в крупном. По версии следствия, в 2014 году тогдашний руководитель института полковник Игорь Рутько создал специальную группу из сотрудников института для выполнения работ по обновлению электронных топографических карт для их поставки в Индию. Для сотрудников, попавших в группу, он установил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате за дополнительный объем работ.

В спецгруппу вошли возглавивший ее тогдашний главный научный сотрудник ФГБУ Евгений Долгов и Игорь Бобров, назначенный помощником руководителя. По материалам дела «не позднее 31 декабря 2014 года» у господина Боброва появился план «совершения преступлений», и он предложил Игорю Рутько и Евгению Долгову его осуществить.

По версии следствия, Игорь Бобров подыскивал среди коллег тех, кто готов был заплатить деньги за включение в спецгруппу ради получения надбавок и премий. Он же, согласно обвинительному заключению, получал и распределял среди участников преступной группы полученные незаконным путем денежные средства.

Роль Евгения Долгова заключалась в подписании документов о назначении надбавок и согласовании их с Игорем Рутько, который обеспечивал общее покровительство и определял окончательный размер выплат. Размер взяток якобы зависел от величины ежемесячной надбавки. Общая сумма взяток по материалам дела достигла 30 млн руб.

Свою вину фигурант не признал. Защита в ходе процесса указывала, что Игорь Бобров положительно характеризуется по местам работы и жительства. Суд тем не менее признал Игоря Боброва виновным и назначил ему 12 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 30 млн руб. Остальные фигуранты дела уже выслушали свои приговоры.

Как рассказывал “Ъ”, в октябре 2025 года Преображенский районный суд Москвы признал бывшего главного научного сотрудника 27-го ЦНИИ Евгения Долгова виновным в получении девяти взяток и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. В феврале 2026 года Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника ФГБУ Игоря Рутько к 11 годам колонии строгого режима.

Ефим Брянцев