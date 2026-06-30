Сел строго по-научному
Экс-сотрудник 27-го ЦНИИ Минобороны получил 12 лет за поборы с коллег
Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего старшего научного сотрудника ФГБУ «27-й Центральный научно-исследовательский институт» (27-й ЦНИИ) Минобороны Игоря Боброва. По версии обвинения, он вместе с руководителем института и еще одним коллегой получали взятки от сотрудников за включение в созданную под отдельный проект спецгруппу, где предусматривались денежные надбавки. Общая сумма взяток, по подсчетам следствия, составила 30 млн руб. Два других фигуранта уже осуждены.
Игорь Бобров
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Преображенский райсуд столицы 30 июня вынес приговор по делу Игоря Боброва. Ему инкриминировали семь эпизодов получения взяток в особо крупном размере и два эпизода — в крупном. По версии следствия, в 2014 году тогдашний руководитель института полковник Игорь Рутько создал специальную группу из сотрудников института для выполнения работ по обновлению электронных топографических карт для их поставки в Индию. Для сотрудников, попавших в группу, он установил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате за дополнительный объем работ.
В спецгруппу вошли возглавивший ее тогдашний главный научный сотрудник ФГБУ Евгений Долгов и Игорь Бобров, назначенный помощником руководителя. По материалам дела «не позднее 31 декабря 2014 года» у господина Боброва появился план «совершения преступлений», и он предложил Игорю Рутько и Евгению Долгову его осуществить.
По версии следствия, Игорь Бобров подыскивал среди коллег тех, кто готов был заплатить деньги за включение в спецгруппу ради получения надбавок и премий. Он же, согласно обвинительному заключению, получал и распределял среди участников преступной группы полученные незаконным путем денежные средства.
Роль Евгения Долгова заключалась в подписании документов о назначении надбавок и согласовании их с Игорем Рутько, который обеспечивал общее покровительство и определял окончательный размер выплат. Размер взяток якобы зависел от величины ежемесячной надбавки. Общая сумма взяток по материалам дела достигла 30 млн руб.
Свою вину фигурант не признал. Защита в ходе процесса указывала, что Игорь Бобров положительно характеризуется по местам работы и жительства. Суд тем не менее признал Игоря Боброва виновным и назначил ему 12 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 30 млн руб. Остальные фигуранты дела уже выслушали свои приговоры.
Как рассказывал “Ъ”, в октябре 2025 года Преображенский районный суд Москвы признал бывшего главного научного сотрудника 27-го ЦНИИ Евгения Долгова виновным в получении девяти взяток и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. В феврале 2026 года Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника ФГБУ Игоря Рутько к 11 годам колонии строгого режима.