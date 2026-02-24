Бывшему полковнику откатили сроком

Военный суд в Москве приговорил к 11 годам колонии и лишил звания полковника бывшего начальника ФГБУ «27-й Центральный научно-исследовательский институт» («27-й ЦНИИ») Минобороны Игоря Рутько. По версии обвинения, вместе двумя коллегами он брал взятки у сотрудников, которые хотели попасть в созданную под отдельный проект спецгруппу, в которой предусматривались денежные надбавки. Общая сумма взяток, по подсчетам следствия, составила порядка 30 млн руб. Один из сообщников господина Рутько уже получил срок, дело второго рассматривается в суде.

Московский гарнизонный военный суд 24 февраля вынес приговор по делу Игоря Рутько, ранее возглавлявшего «27-й ЦНИИ» Минобороны. Подсудимый получил 11 лет колонии строгого режима, в качестве дополнительного наказания суд лишил его звания «полковник» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также запретил ему занимать должности на государственной службе на восемь лет. Также бывший военный оштрафован на 20 млн руб.

Господину Рутько вменялись в вину превышение должностных полномочий и получение взяток (п. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК, а также п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Напомним, сначала Игорь Рутько признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. После того как дело поступило в суд, он, однако, от данных ранее показаний отказался и стал отрицать свою причастность к инкриминируемым деяниям. Получить комментарий защиты бывшего полковника после оглашения приговора не удалось.

По версии следствия, в 2014 году руководитель института Игорь Рутько создал специальную группу из сотрудников института для выполнения работ по обновлению электронных топографических карт для их дальнейшей поставки в Индию.

Для сотрудников, попавших в группу, он установил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате за дополнительный объем работ. В спецгруппу вошли возглавивший ее главный научный сотрудник «27-го ЦНИИ» Евгений Долгов и старший научный сотрудник организации Игорь Бобров, назначенный помощником руководителя. По материалам дела, «не позднее 31 декабря 2014 года» у господина Боброва появился план «совершения коррупционных преступлений», и он предложил Рутько и Долгову его осуществить.

По версии следствия, господин Бобров подыскивал среди коллег тех, кто готов был заплатить взятку за включение в спецгруппу ради получения денежных надбавок и премий. Он же, согласно обвинительному заключению, получал и распределял среди участников преступной группы полученные незаконным путем денежные средства. Роль господина Долгова заключалась в подписании документов о назначении надбавок и согласовании их с господином Рутько, который обеспечивал общее покровительство и определял окончательный размер выплат.

Размер взяток якобы зависел от величины ежемесячной надбавки. Общая сумма взяток, по материалам дела, достигла 30,2 млн руб.

Ранее, 3 октября 2025 года, Преображенский суд Москвы по этому делу приговорил Евгения Долгова к шести годам колонии строгого режима. А в ноябре 2025 года в этом же суде начался процесс по уголовному делу Игоря Боброва. Ему вменяют в вину семь эпизодов получения взяток в особо крупном размере и два эпизода — в крупном. Он свою вину не признает.

Ефим Брянцев