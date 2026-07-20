Коми получит более 318 млн рублей на расселение аварийного жилья

Республика Коми получит более 318,4 млн рублей на расселение жителей аварийных домов. Заявку региона одобрил Фонд развития территорий, сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средства пойдут на предоставление жилья 494 жителям

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Средства пойдут на предоставление жилья 494 жителям

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Выделенные средства направят на предоставление благоустроенного жилья 494 жителям девяти муниципалитетов, которые сейчас проживают в аварийном жилфонде.

Как ранее отмечал Ростислав Гольдштейн, в 2024 году в Коми завершили программу расселения, действовавшую с 2019 года. За это время новое жилье получили более 7 тыс. человек, было расселено почти 129 тыс. кв. м аварийного фонда. Сейчас в регионе реализуется новая программа, рассчитанная на 2025–2030 годы.

Карина Дроздецкая