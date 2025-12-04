На Байкале снова призывают к топору

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять во втором чтении законопроект, разрешающий «сплошные рубки» погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала. Документ обсуждается больше двух лет; после его одобрения летом правительством РФ группа ученых обратилась к президенту, опасаясь, что поправки могут стать стимулом к поджогу здоровых лесов ради вырубки и продажи древесины. В Минприроды РФ обещают учесть это в поправках к Лесному кодексу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Озеро Байкал

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Озеро Байкал

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Поправки к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», одобренные 4 декабря думским комитетом по экологии, были внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов в июне 2023 года и в июле приняты в первом чтении. Два года вокруг документа велись бурные дискуссии, но, несмотря на это, в июле 2025 года поправки были одобрены кабмином ко второму чтению.

Накануне рассмотрения очередной версии документа в парламенте глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин (ЕР) сообщил, что спорные формулировки о сплошных рубках должны из документа «уйти в прошлое». Но, как показало сравнение версий поправок (обе есть у “Ъ”), они остались почти неизменными.

По-прежнему предлагается разрешить сплошные рубки погибших насаждений, утративших «средообразующие, водоохранные, оздоровительные» и другие функции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) «в целях воспроизводства лесов». Также разрешается перевод земель лесного фонда в иные категории — по согласованию с отдельной комиссией. На таких землях, как и в предыдущей версии документа, предложено разрешить строить дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища.

Байкальская природная территория находится под охраной ЮНЕСКО. На ней запрещено строительство новых хозяйственных объектов, а также реконструкция действующих без положительного заключения государственной экологической экспертизы. В центральной экологической зоне (сам Байкал с островами, прилегающая к озеру водоохранная зона и несколько особо охраняемых природных территорий) приняты еще более жесткие ограничения. Например, запрещены почти вся промышленная деятельность и застройка нетронутых участков.

В сентябре 2025 года 87 ученых (в том числе академики РАН) направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить принятия поправок, опасаясь, что их принятие приведет к поджогам здоровых лесов вокруг озера с целью их бесконтрольной коммерческой вырубки, а разрешенный поправками процесс лесовосстановления обернется эрозией почв и загрязнением Байкала. В ответ на письмо в Минприроды указали, что коммерческая вырубка проектом запрещена, а лесовосстановление лишь укрепит почвы.

В версии поправок от июня 2023 года не просто разрешалось переводить земли лесного фонда в другие категории — к документу прилагался перечень из 75 участков (общей площадью до 600 га), где можно рубить лес и строить гидротехнические сооружения. В актуальной версии документа такого списка нет.

Замглавы Минприроды Светлана Ходнева на прошедших 4 декабря слушаниях прокомментировала спорные нововведения. «Никаких сплошных рубок в контексте лесозаготовки на Байкале быть не может. Но есть проблематика с погибшими лесами»,— сказала она, уточнив, что авторы поправок «пока вынуждены использовать» нынешнюю терминологию о сплошных рубках в случаях, «когда выборочные не помогают». В этой связи замминистра пообещала подготовить соответствующие изменения в Лесной кодекс РФ.

По итогам заседания комитета принят проект постановления Госдумы.

В документе содержится рекомендация правительству РФ «оставить неизменным» запрет на сплошные рубки в ЦЭЗ БПТ, внеся свой собственный законопроект в Госдуму, направленный на корректировку этого понятия.

Отметим, что комитет мог внести это изменение самостоятельно, но почему-то решил этого не делать, выбрав нестандартный путь с постановлением. В целях парламентского контроля Белому дому рекомендуют также докладывать Госдуме о проведенных мероприятиях на БПТ — не реже раза в год. Наконец, депутаты попросят Генпрокуратуру проверить законность существующих построек в водоохранной зоне Байкала.

Необходимость в «сплошных рубках» погибших лесов на Байкале отсутствует, так как санитарные рубки позволяют вырубать и вывозить до 70% поврежденных деревьев, заявил “Ъ” член координационного совета Общественной палаты РФ по экологическому благополучию Владимир Морозов. По его словам, выезжавшие на Байкал комиссии ученых и общественников определяли, что и проблемы с нехваткой кладбищ или очистных сооружений можно решать «локально», без изменения законодательства. «Видимо, лоббистов (поправок.— “Ъ”) это не устраивает»,— сетует эксперт.

В случае принятия закона Госдумой ученые «настроены идти до конца» и просить отклонить его Совфед или президента, говорит Владимир Морозов.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 9 декабря.

Александр Воронов, Полина Ячменникова