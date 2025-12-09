Госдума приняла закон о вырубке погибшего леса на Байкале

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий «сплошные рубки» погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала.

Поправки к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе» были внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов в июне 2023 года и в июле приняты в первом чтении. В течение двух лет вокруг документа были дискуссии, в том числе в научном сообществе. Тем не менее в июле 2025 года поправки были одобрены кабмином ко второму чтению.

Законопроект разрешают рубки погибших насаждений, утративших «средообразующие, водоохранные, оздоровительные» и другие функции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) «в целях воспроизводства лесов». Также разрешается перевод земель лесного фонда в иные категории — по согласованию с отдельной комиссией. На таких землях разрешат строить дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Байкале снова призывают к топору».

Полина Мотызлевская