Энди Бернем стал седьмым за 10 лет премьер-министром Великобритании

Новым премьер-министром Великобритании — седьмым за 10 лет — стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. От короля Карла III он получил мандат на формирование правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Бернем (слева) и король Великобритании Карл III

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Энди Бернем (слева) и король Великобритании Карл III

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Чуть ранее сегодня монарх принял отставку Кира Стармера. Выступая возле резиденции на Даунинг-стрит, уходящий премьер пожелал успехов преемнику. «Энди Бернем может рассчитывать на мою полную поддержку», — добавил господин Стармер. Он также заявил, что сегодня Британия «сильнее, чем два года назад».

«Я ухожу с достоинством, с улыбкой и с гордостью за все, чего мы достигли», — добавил Кир Стармер.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тайна кабинета Бернема».