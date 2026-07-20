Энди Бернем стал седьмым за 10 лет премьер-министром Великобритании
Новым премьер-министром Великобритании — седьмым за 10 лет — стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. От короля Карла III он получил мандат на формирование правительства.
Энди Бернем (слева) и король Великобритании Карл III
Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters
Чуть ранее сегодня монарх принял отставку Кира Стармера. Выступая возле резиденции на Даунинг-стрит, уходящий премьер пожелал успехов преемнику. «Энди Бернем может рассчитывать на мою полную поддержку», — добавил господин Стармер. Он также заявил, что сегодня Британия «сильнее, чем два года назад».
«Я ухожу с достоинством, с улыбкой и с гордостью за все, чего мы достигли», — добавил Кир Стармер.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тайна кабинета Бернема».
Энди Бернем, бывший мэр Большого Манчестера, был избран лидером Лейбористской партии без борьбы, поскольку другие кандидаты сняли свои кандидатуры и поддержали его. Он официально займет пост премьер-министра Великобритании 20 июля 2026 года. Бернем известен как «король Севера», и значительную часть своей карьеры посвятил внутренней политике, фокусируясь на децентрализации власти и повышении уровня жизни вне Лондона. Он планирует перенести часть своей деятельности премьер-министра в Манчестер.
Его предшественник, Кир Стармер, ушёл в отставку 22 июня на фоне давления внутри партии и падения его популярности, которая достигла самого низкого уровня среди британских премьеров за многие годы. Деятельность Стармера одобряли лишь 18% избирателей, а Лейбористская партия потеряла более 1,5 тыс. мандатов на местных выборах. Возвращение Бернема в парламент после победы на довыборах стало переломным моментом, фактически вынудив Стармера покинуть пост.