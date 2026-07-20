Стармер объявил о завершении работы на посту премьер-министра Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении работы на этом посту. Король Карл III принял его отставку, сообщила королевская пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой Викторией (справа) покидает резиденцию главы правительства, чтобы сообщить о завершении своей работы на посту

Фото: Jack Taylor / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой Викторией (справа) покидает резиденцию главы правительства, чтобы сообщить о завершении своей работы на посту

Фото: Jack Taylor / Reuters

«Я убежден, что сегодня Великобритания стала сильнее и справедливее, чем была два года назад»,— сказал господин Стармер в обращении (трансляция велась на его YouTube-канале).

Кир Стармер занимал должность премьер-министра с июля 2024 года. О планах уйти в отставку он объявил 22 июня после поражения Лейбористской партии на местных выборах.

Новым лидером правящей Лейбористской партии избрали 56-летнего Энди Бернема — бывшего мэра Большого Манчестера. Он вступит в должность 20 июля после встречи с Карлом III и станет седьмым премьер-министром Великобритании за 10 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тайна кабинета Бернема».