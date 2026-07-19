Тайна кабинета Бернема

В понедельник, 20 июля, экс-мэр Манчестера и новый лидер лейбористов Энди Бернем займет кресло британского премьера. Политик уже начал перевозить свои вещи на Даунинг-стрит, 10 и должен будет представить членов своего кабинета. Его состав пока остается загадкой, как и будущий внешнеполитический курс страны. Бернем старательно избегает этой темы в своих выступлениях, единственные заявленные ориентиры — усиление давления на Израиль и продолжение поддержки Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Лейбористской партии Энди Бернем

Фото: Alastair Grant / AP Глава Лейбористской партии Энди Бернем

Фото: Alastair Grant / AP

За день до того, как экс-мэр Манчестера Энди Бернем въедет в свою резиденцию на Даунинг-стрит и примет на себя полномочия премьер-министра Великобритании, у членов его собственной партии и экспертов остается к политику много вопросов. Главный из них — кто же войдет в новый состав кабинета министров. С того момента, как Кир Стармер 22 июня объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра, а Бернема назвали его естественным преемником, фамилии тех или иных видных лейбористов как будущих обладателей министерских портфелей регулярно всплывали в СМИ со ссылкой на источники. Так, единственного возможного соперника Бернема, экс-министра здравоохранения Уэса Стритинга, давно прочат на пост министра внутренних дел или министра обороны, уверяя, что такой пост он получит за отказ участвовать в гонке за кресло премьера.

Места в правительстве обещают еще нескольким лейбористам. Так, в новый кабинет могут войти звезда левых и бывшая правая рука Кира Стармера Анджела Райнер, экс-министр по делам децентрализации Миатта Фанбулле, бывший глава Минэнерго Эд Милибанд и и. о. министра внутренних дел Шабана Махмуд. Пока хоть какая-то конкретика есть в отношении последней: источники в британских СМИ утверждают, что она может стать новым канцлером казначейства. Сам Бернем, впрочем, воздерживается от оглашения имен. «Я завершаю работу над этими решениями и в ближайшее время приду к окончательным выводам, после чего объявлю о них в понедельник»,— сказал он в пятницу, 17 июля, выступая на партийном заседании.

Такую скрытность и одновременно монополию на принятие решений (Бернем, сделавший себе карьеру в Манчестере, не имеет ярко выраженных политических альянсов в Лондоне) в Лейбористской партии пока готовы ему простить. Выданный политику кредит доверия побил даже результаты 2007 года тогдашнего премьера Гордона Брауна. На партийной конференции 17 июля, где лейбористы избрали Бернема новым лидером, он получил 379 голосов от депутатов (94% фракции), что стало новым абсолютным рекордом. До этого почти 20 лет его удерживал Браун с показателем 313 голосов, в то время как у уходящего премьера Стармера в 2020 году было 88 голосов. Единственный голос не за Бернема был отдан депутатом Нилом Койлом, ярым сторонником Стармера. Он выдвинул на пост лидера партии Кэтрин Уэст, которая в мае стала инициатором бунта против Стармера. Тогда, после провальных для лейбористов муниципальных выборов, депутат выступила с публичным ультиматумом: либо против премьера восстанет сильный политик-лейборист, либо это сделает она сама. Ее заявление стало одним из кирпичиков, которыми была вымощена дорога Бернема к дому на Даунинг-стрит.

В своей речи перед фракцией и последующем выступлении перед СМИ Бернем уже привычно был ярок и экспрессивен, но крайне сдержан, когда речь заходила о его будущих планах. Избранный лидер партии назвал своей миссией вернуть надежду своим однопартийцам. «Я верю во всех вас и уверен, что мы сможем это сделать»,— говорил Бернем, указывая на светлое будущее для Великобритании. Политик уже привычно рассказал о своих идеях по децентрализации страны и пообещал положить конец временам Маргарет Тэтчер (именно ее реформы, по мнению Бернема, привели к «просадке» регионов), возродить систему здравоохранения и улучшить жизнь простых британцев. Однако, как и в прошлых малочисленных выступлениях, будущий премьер старался избегать одной темы, а именно внешней политики. Пока контуры его внешнеполитического курса можно уложить в одно предложение: усиление давления на Израиль и продолжение поддержки Украины. В чем это будет проявляться, Бернем предпочел промолчать. И на фоне такого явного дисбаланса между подробным изложением внутренних реформ и старательным избеганием внешней повестки особенно интригующим становится выбор нового главы Форин-офиса. Здесь британские СМИ не дают никаких имен, но указывают, что им может стать кто-то из крайне влиятельных лейбористов.

Вероника Вишнякова