Экс-начальницу миграционного отдела челябинской полиции осудили за взятки

Сосновский районный суд Челябинска признал виновной бывшую начальницу отдела по вопросам миграции одноименного управления ГУ МВД России по Челябинской области Галину Земскову в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве и организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 290, п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1, ст. 322.3 УК РФ). Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник из зала суда.

Суд установил, что Галина Земскова в сговоре со знакомым за денежное вознаграждение помогла более 70 гражданам Таджикистана получить гражданство РФ, используя фиктивные документы. Паспорта иностранцам оформляли через госпрограмму переселения соотечественников.

Фигурантку задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области в апреле 2024 года. Ее приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1,6 млн руб., запретив занимать должности в правоохранительных органах на три года. Также Галину Земскову лишили звания майора полиции.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале этого года Калининский районный суд Челябинска признал бывшего начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Владимира Белоносова виновным в получении взяток (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Виталина Ярховска