В Челябинске экс-начальнику отдела ГУ МВД дали 10 лет за получение взяток

Калининский районный суд Челябинска признал бывшего начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Владимира Белоносова виновным в получении взяток (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Сотрудники УФСБ установили, что в 2008-2018 годах начальник отдела систематически получал взятки от иностранцев за общее покровительство. Полицейский не проводил проверки по местам, где мигранты были прописаны, но не жили, и не привлекал владельцев жилья к уголовной ответственности. Всего иностранные граждане передали Белоносову 3,6 млн руб.

Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Помимо основного наказания, экс-начальнику отдела назначили штраф в размере 15 млн руб., лишили звания подполковника внутренней службы и права занимать должности на госслужбе на 10 лет. У фигуранта также конфисковали имущество на 4 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал „Ъ-южный Урал“, Белоносова задержали в апреле 2018 года.

Виталина Ярховска