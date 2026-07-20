Девять зданий и 87 автомобилей пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Курск

В результате удара беспилотников ВСУ по Курску в минувшие выходные повреждения получили девять зданий: семь многоквартирных жилых домов, один частный дом и один магазин. По информации, поступившей в Единую диспетчерскую службу (ЕДС), повреждены 70 квартир и 87 автомобилей. Об этом 20 июля сообщил мэр Курска Евгений Маслов на оперативном совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на утро вторника идет закрытие контуров в пострадавших зданиях. К восстановлению планируют приступить в ближайшее время.

Губернатор Александр Хинштейн поручил Евгению Маслову взять процесс на личный контроль, чтобы все повреждения были выявлены и взяты в работу своевременно, и «ни одна квартира, ни одно жилище не было проигнорировано».

«Ъ-Черноземье» сообщал об ударе по Курску 19 июля. По данным главы региона, на улице Мыльникова оказались повреждены квартиры в одном подъезде на трех верхних этажах. На проспекте Дериглазова в двух домах повреждены фасады. На проспекте Победы в результате атаки БПЛА загорелась квартира. Жители домов были эвакуированы. Известно об одной пострадавшей.

Сегодня также стало известно, что за прошлые сутки в Курской области в результате ударов ВСУ погиб один человек и пострадали еще девять. В деревне Малогнеушево Рыльского района скончался 20-летний житель Мурманска.

Денис Данилов