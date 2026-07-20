Росприроднадзор вновь нашел нарушения на модернизируемых нижегородских очистных

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода) уклоняется от устранения экологических нарушений на Нижегородской станции аэрации, заявили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии. Ведомство вновь провело внеплановую проверку НСА и вновь нашло нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Росприроднадзоре напомнили, что при проверках НСА в августе и октябре 2025 года выявили многочисленные нарушения, выдав предписания об их устранении. «Однако, как показала последняя проверка, законные требования надзорного ведомства в полном объеме исполнены не были. АО "ОКО" продолжает систематически уклоняться от своих прямых обязанностей по соблюдению требований в области охраны окружающей среды», - сообщает надзор.

Инспекторы насчитали 12 неустраненных нарушений. По данным Росприроднадзора, очистные продолжают работать неэффективно и оказывать негативное влияние на реку Волгу: отборы проб стоков показали превышения нормативов по марганцу, меди, нефтепродуктам и показателю АСПАВ.

В области охраны атмосферного воздуха на одном из источников выбросов зафиксировали превышение нормативов по сероводороду в 9,5 раза. На ряде источников по-прежнему нет нормативов предельно допустимых выбросов по метилмеркаптану, фенолу, формальдегиду, сероводороду и аммиаку. Отчет ОКО по инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух является недостоверным, добавили в Росприроднадзоре.

Нарушения нашли и в области обращения с отходами производства и потребления: не обеспечено безопасное условие временного накопления отходов, отходы по внешнему виду идентичные с отходами «мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации» вновь нашли на нескольких необорудованных для этих целей площадках. Кроме того, юрлицо продолжает размещать отходы IV класса опасности (ил на иловых картах) сроком более 11 месяцев без соответствующей лицензии. При этом сами иловые карты не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Помимо этого, надзор продолжает судиться с ОКО по поводу платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) по итогам работы предприятия в 2024 году.

«ОКО» выдали новое предписание об устранении нарушений.

Как писал «Ъ-Приволжье», на НСА завершен первый этап реконструкции, сейчас идет второй, который рассчитывают завершить к концу 2029 года.

Галина Шамберина