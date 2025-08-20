Нижегородская станция аэрации превысила нормы по выбросам сероводорода в 11 раз

Росприроднадзор выявил несколько нарушений в работе Нижегородской станции аэрации (НСА, Нижний Новгород) в ходе внеплановой проверки. По данным надзорного ведомства, проверка началась после многочисленных жалоб жителей города на регулярное появление канализационного запаха.

Подозрения жителей о том, что неприятный запах исходит со стороны станции аэрации, имели основания, сообщили в Росприроднадзоре. В итоговом акте проверки зафиксировано семь нарушений природоохранного законодательства, связанных с охраной атмосферного воздуха.

В частности, инспекторы зафиксировали превышение нормативов предельно допустимых выбросов по сероводороду (до 10,9 раза), по фенолу (до 3,4 раза) и формальдегиду (до 2,7 раза).

В отчете производственного экологического контроля за 2024 год результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха предприятие не отразило. Отчет по инвентаризации источников и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух является недостоверным. Фактический выброс по аммиаку на двух источниках значительно превышает тот, что указан в инвентаризации.

Еще на двух источниках выбросов при проведении инвентаризации учтены не все вещества. Линейные размеры некоторых источников выбросов, указанные в отчете, не соответствуют их фактическим параметрам.

В отношении предприятия и ответственных должностных лиц будут составлены протоколы об административных правонарушениях. АО «Нижегородский водоканал» выдано предписание об устранении нарушений.

Андрей Репин