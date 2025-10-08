Росприроднадзор предписал станции аэрации устранить канализационный запах

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Марий Эл объявило предостережение АО «Тепловодоканал» о недопустимости нарушений экологических требований на Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Поводом для предостережения послужила информация ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» о неприятном запахе канализации, который распространяется в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода.

Как писал «Ъ-Приволжье», на запах постоянно жалуются нижегородцы. По их многочисленным жалобам в августе Росприроднадзор внепланово проверил очистные сооружения станции и выявил нарушения экологических требований. В частности, выбросы по сероводороду, формальдегиду и фенолу в воздух на двух источниках превысили установленные нормативы. Организации предписали устранить нарушения до июня 2026 года.

«Вновь зафиксированный факт распространения канализационного запаха говорит о том, что наиболее вероятным источником является Нижегородская станция аэрации, и действенных мер по приведению деятельность предприятия в соответствие нормам и требованиям природоохранного законодательства на текущий момент принято не было», — добавили в Росприроднадзоре.

