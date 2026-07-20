Главные новости к утру 20 июля
Испания стала победителем чемпионата мира по футболу. Финальный матч со сборной Аргентины закончился со счетом 1:0.
Шесть человек с минно-взрывными травмами госпитализировали в Домодедово.
Силы ПВО с вечера сбили 400 беспилотников, летевших на Москву.
Стоимость нефти марки Brent превысила $90 впервые за месяц.
Фридрих Мерц связал энергетический кризис в Германии с отказом от российского газа.
Решение правительства Израиля о признании геноцида армян не вынесли на голосование в Кнессете. По информации израильского Haaretz, это произошло из-за давления Азербайджана на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.