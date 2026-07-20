Стоимость нефти марки Brent превысила $90 впервые за месяц

Цена нефти марки Brent превысила отметку в $90 за баррель впервые с 11 июня, следует из данных лондонской биржи ICE. В первом часу ночи по московскому времени котировки Brent прибавили 2,27%, достигнув $90,26 за баррель, а уже к 01:35 мск рост ускорился до 3,29% — цена поднялась до $91.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в августе выросла на 3,02%. Она зафиксировалась на отметке $84,29 за баррель.

New York Times связывает рост цен с эскалацией военного конфликта США и Ирана. Во время последних иранских ударов по американской базе в Иордании погибли по меньшей мере трое военнослужащих. Также за последние дни Иран поразил несколько объектов в Кувейте, в том числе нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. Соединенные Штаты в то же время начали перебрасывать на Ближний Восток дополнительные военные самолеты, а также расширили географию ударов по Ирану, атаковав мосты и другие элементы инфраструктуры.