Испания стала победителем чемпионата мира по футболу

Сборная Испании победила команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Основное время закончилось со счетом 0:0, исход игры определился в дополнительное — 1:0. Испания становится чемпионом мира впервые с 2010 года, Аргентина занимает второе место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ashley Landis / AP Фото: Ashley Landis / AP

Единственный гол забил нападающий Ферран Торрес на 106-й минуте. Испанцы могли выиграть и с более крупным счетом, однако еще два их гола были отменены. Мяч Нико Уильямса на 97-й минуте не засчитали из-за фола Микеля Мерино на Николасе Отаменди, а дубль Торреса на 114-й минуте отменили из-за офсайда. Матч проходил на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

Полузащитник Аргентины Энцо Фернандес был удален с поля на 90+3 минуте. Он получил две желтых карточки за игру: первую — за спор с арбитром, вторую — за то, что сбил с ног испанского защитника Пау Кубарси. Всего за игру четыре игрока сборной Аргентины получили желтые карточки. Испанцы обошлись без предупреждений.

Аргентинцы вошли в историю как первая команда, которая за все 90 минут основного времени финального матча ЧМ не нанесла ни одного удара по воротам соперника. В то же время голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес установил другой рекорд в финале мирового первенства, совершив 10 сейвов в основное время.

Это был завершающий матч турнира, который проходил с 11 июня по 19 июля. Чемпионат проходил в США, Мексике и Канаде. Бронзовым призером чемпионата стала сборная Англии.