Две стороны бронзовой медали

Сборная Англии впервые с 1966 года вошла в число призеров чемпионата мира по футболу. В игре за бронзу, превратившейся в слишком красочное даже по меркам товарищеских матчей шоу, она со счетом 6:4 переиграла французскую команду. К перерыву англичане вели 4:0, а во втором тайме едва не разбазарили колоссальный перевес. Примечательна эта встреча не только небывалой для утешительных финалов результативностью. В ней было установлено еще два рекорда, оба — французскими игроками. Майкл Олисе превзошел достижение Пеле по голевым передачам на одном чемпионате мира. Килиан Мбаппе стал первым по голам на мировых первенствах. Кроме того, он обеспечил себе статус главного претендента на «Золотую бутсу» турнира: благодаря дублю оторвался от Лионеля Месси в бомбардирской классификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деклан Райс забивает первый гол в матче за третье место чемпионата мира между сборными Англии и Франции

Фото: Rebecca Blackwell / AP Деклан Райс забивает первый гол в матче за третье место чемпионата мира между сборными Англии и Франции

Фото: Rebecca Blackwell / AP

О том, что утешительный финал, как это частенько бывает, обе команды не воспринимали на 100% всерьез, говорили стартовые составы. Оба тренера — Дидье Дешам и Томас Тухель — сделали по семь замен. И если наставник французской команды выпустил на поле свою главную звезду Килиана Мбаппе, претендовавшего еще на «Золотую бутсу», то наставник англичан своим истощенным лидерам — Гарри Кейну и Джуду Беллингему — дал отдохнуть, а еще убрал в запас первого вратаря Джордана Пикфорда.

О том, что это финал именно утешительный, напоминали и другие нюансы. Многовато на Hard Rock Stadium во Флориде было пустых мест. Многовато было нейтральных зрителей: в основном, в майках колумбийской и мексиканской сборных. А символом неравнодушия болельщиков двух игравших команд служил разве что свист английских секторов во время предматчевой церемонии. Засвистели, когда диктор дошел до имени Томаса Тухеля. Мол, вот кто своими трусливыми заменами запорол полуфинал.

Под стать была и сама игра. Без настоящего напряжения, саспенса. Сплошное веселье.

Счет, скажем, был открыт уже на третьей минуте. Отличился Деклан Райс. Он наказал Дезире Дуэ за беспечный пас через центр поля и здорово пробил низом из-за пределов штрафной площади. Французский вратарь Майк Меньян не дернулся.

Едва таймер перевалил за десятиминутную отметку, как энергичные англичане вогнали мяч в сетку вновь. Но это взятие ворот было отменено из-за офсайда — Букайо Сака все-таки рановато стартовал. И тем не менее, очень скоро второй мяч за спиной Меньяна оказался. Тот же Сака прорвался по правому флангу и заработал угловой, подачу с которого замкнул Эзри Конса. Деклан Райс к голу добавил результативную передачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Могло показаться несправедливостью, что французы так ничего за первый тайм и не забили. Один только Мбаппе имел три реальных шанса. Но еще большей несправедливостью было бы, если бы англичане до перерыва не огорчили соперника еще раз. Ближе к концу тайма они все-таки довели счет до крупного. Это была контратака, какие и в товарищеских встречах увидеть можно редко. Букайо Сака одним пасом отрезал всех полевых соперника. Маркус Рашфорд принимал мяч на своей половине поля и уже понимал, что выбегал «в ноль». Отличился в итоге сам Сака, поддержавший загубившего возможность партнера.

Так сборная Англии приблизилась к первым за 60 лет медалям чемпионата мира.

Со славного 1966 года она всего-навсего в третий раз добралась на мировом первенстве до матча за награды. (В 1990-м она уступила бронзу хозяевам турнира итальянцам, в 2018-м в России тоже стала четвертой, финишировав поражением от бельгийцев).

Под перерыв Букайо Сака оформил дубль и сделал счет совсем уж неприличным. Озадаченным выглядел Дидье Дешам. Не так он себе представлял прощание с французской сборной после 14 лет работы на ключевом посту. Тем временем с лица Килиана Мбаппе, уже однажды ставшего чемпионом мира, не сходила растерянная улыбка. Он не стал дожидаться финального свистка и в перерыве обменялся с Декланом Райсом футболками, а потом братался с Томасом Тухелем, что-то с ним увлеченно обсуждая. Ну да, завершать эту игру можно было досрочно.

Или нет? На старте второго тайма французы отыграли один мяч. Мбаппе завершил атаку сходу и вышел на первое место в бомбардирской гонке турнира. Он останется на вершине по крайней мере до воскресного финала, до того, как завершится матч с участием Лионеля Месси.

Продолжилось это походившее на «Матч звезд» зрелище еще одним французским голом. Теперь Мбаппе выступил в роли ассистента, а на острие очутился Брэдли Барколя, ускользнувший от Джаррела Куонсы. А дальше чуть ли не каждую минуту вспыхивало то у одних, то у других ворот. Ярче — у ворот Дина Хендерсона. И Мбаппе отметился вновь, сократив дефицит до минимума. Теперь он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22 мяча, из которых десять — на нынешнем турнире). А Майкл Олисе отдал седьмую голевую передачу и побил рекорд по этому показателю. На одном мировом первенстве больше шести результативных пасов прежде не отдавал никто; шесть — только великий Пеле.

В эти минуты, после третьего мяча французов, было смешно вспоминать о том, что приходило в голову меньше получаса назад.

Забавно было вспоминать, что писали в перерыве английские медиа. Они сожалели о недавнем прошлом. Они задним умом прикидывали, что могло бы быть, если бы команда была посмелее в полуфинале. Они тиражировали откровенное интервью одного из помощников главного тренера Энтони Барри. Тот делился, как он гордится игроками — «парнями», которые вышли и сыграли так, несмотря на «разбитые сердца». Теперь-то эти парни и плывущую в руки бронзу могут упустить!

Хоть как-то стабилизировать ситуацию Томас Тухель попытался заменами. Он стал выпускать на поле основных: Джуда Беллингема, Эллиотта Андерсона. Вышло не очень. Майкл Олисе мог сравнивать счет, но венчал симпатичную комбинацию ударом мимо цели — промахнулся с точки, с которой, казалось, промахнуться просто не мог.

Успокоил игру прорыв по флангу одного из тех, кто был на газоне с первых минут. Шустрый крайний защитник Джед Спенс заработал благодаря своей скорости пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Букайо Сака. Так вингер, смотревший весь полуфинал с аргентинцами со скамейки запасных, сделал хет-трик.

Этим цирковое представление, устроенное командами, правда, не закончилось.

Следующим актом стал гол действующего обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле, вновь сократившего разницу до минимума. А актом заключительным — гол Джуда Беллингема, установившего итоговый счет, 6:4. Настолько результативными матчи за бронзу чемпионатов мира по футболу прежде не бывали. До сих пор рекорд удерживала встреча Франция—ФРГ (6:3) на первенстве 1958 года.

Роман Левищев