«ИИ должен усиливать компетенции руководителя, а не подменять его»

Искусственный интеллект меняет логику государственного управления, считает директор Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков. Новые инструменты позволяют моделировать различные сценарии будущего, на основе которых человек может принимать решения. Однако принятие этих решений и ответственность за них остаются за руководителем. Использование ИИ в публичном управлении обсуждали на X Международном Невском форуме, организованном Президентской академией. Guide поговорил с Андреем Хлутковым о том, как новые технологии меняют систему изнутри и почему принятие решений без человека остается невозможным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Президентская академия в Санкт-Петербурге Фото: Президентская академия в Санкт-Петербурге

GUIDE: На X Международном Невском форуме было несколько сессий, посвященных искусственному интеллекту в сфере управления. Разговоры об этом навеяны временем или нейросети действительно стали частью системы управления?

АНДРЕЙ ХЛУТКОВ: Скорость изменений в системе публичного управления в наши дни стала выше, чем скорость принятия решений, а ИИ оказался тем инструментом, который способен работать в этом темпе.

Цель госуправления — не максимальная эффективность любой ценой, а поиск баланса интересов, справедливость и долгосрочная устойчивость решений. Поэтому я бы не рассматривал ИИ как новую ступень эволюции госуправления. Скорее это новый уровень требований к самим управленцам, для которых одной из ключевых компетенций становится способность отделять действительно значимые сигналы от информационного шума и сохранять самостоятельность мышления.

G: Какой эффект от использования ИИ в госуправлении вы видите?

А. Х.: Искусственный интеллект постепенно меняет логику государственного управления. Мы долгое время строили систему, которая во многом реагировала на уже произошедшие события. Сегодня появляются инструменты, которые позволяют не только анализировать прошлое, но и моделировать различные сценарии будущего. Мы переходим от реактивного управления к проактивному. ИИ неизбежно повышает требования к качеству самих государственных данных. Цифровая трансформация — это не столько внедрение новых технологий, сколько наведение порядка в процессах и управленческой культуре.

Я убежден, что госуправление никогда не станет исключительно технологическим процессом. Любое управленческое решение связано не только с расчетом, но и с ценностями, общественными ожиданиями, вопросами справедливости и ответственности. ИИ должен усиливать компетенции руководителя, а не подменять его.

G: К какому эффекту еще нужно стремиться?

А. Х.: Исследователи академии проводили опрос об использовании ИИ в госуправлении. На вопрос о том, какой эффект граждане считают наиболее важным, большинство (40,4%) назвали улучшение качества жизни.

Людей не интересует, какие алгоритмы используются внутри государственной системы. Их интересует, станет ли проще получить услугу, сократится ли время ожидания, будут ли решения более справедливыми и понятными. Главным эффектом внедрения ИИ должно стать укрепление доверия граждан к государству.

G: Как далеко может зайти использование нейросетей в госуправлении? Придем ли мы к тому, что ИИ будет принимать решения практически самостоятельно, на основе вводных данных?

А. Х.: Не думаю, что мы придем к модели, в которой нейросети будут самостоятельно принимать ключевые решения. Скорее изменится сама роль руководителя. ИИ будет предлагать варианты, рассчитывать последствия, предупреждать о рисках. Но право выбора и ответственность должны оставаться за человеком.

G: Что сейчас мешает масштабированию использования ИИ на уровне государства? Какие основные барьеры?

А. Х.: Основные барьеры лежат не столько в области технологий, сколько в области управления. В первую очередь качество данных: эффективность ИИ зависит от качества информации, с которой он работает.

Второй барьер — управленческие компетенции. Поэтому сегодня так важно готовить управленцев нового поколения, которые хорошо понимают и технологии, и специфику публичного управления. Третий — доверие. Любая технология, которая используется государством, должна быть понятной обществу.

Сегодня многие обсуждают готовность ИИ к государственному управлению. На мой взгляд, гораздо важнее другой вопрос: готова ли сама система к ИИ? Именно от ответа на него будет зависеть масштаб применения нейросетей.

G: На форуме была дискуссия об этике применения ИИ в публичном управлении. На ваш взгляд, насколько этично, что человек в некоторой степени перекладывает принятие решений на «машину»?

А. Х.: Если руководитель перекладывает ответственность за решение на ИИ, это вызывает серьезные вопросы. Искусственный интеллект может ответить на вопрос «что, вероятнее всего, произойдет, если…», но не способен решить «как правильно поступить». Ответственность за окончательный выбор всегда должна оставаться за тем, кто наделен соответствующими полномочиями.

В ближайшие годы главным этическим вопросом станет то, способен ли человек объяснить, почему он согласился с рекомендацией алгоритма или, наоборот, отказался от нее.

G: Как вы интегрируете ИИ в учебные программы Президентской академии в Санкт-Петербурге?

А. Х.: Мы сознательно не делаем из ИИ ни запретный плод, ни универсальное решение всех задач. Наша задача — подготовить специалистов, которые будут сильнее любой нейросети, потому что умеют критически мыслить, принимать решения и нести за них ответственность.

Вероника Петрова