В роли догоняющих

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Около 78% россиян беспокоятся, что под влиянием искусственного интеллекта люди разучатся выполнять что-либо самостоятельно. Такими данными в конце весны поделились аналитики ВЦИОМ, когда провели интернет-опрос среди трудоспособного населения (выборка — 1,6 тыс. человек старше 18 лет). При уточняющих вопросах выяснилось, что респонденты уверены, что на откуп нейросети нельзя отдавать вопросы выбора спутника жизни, веры, а также принятие решений об управлении страной.

Вопросы влияния ИИ на государственное управление мы обсудили в этом выпуске с директором Президентской академии в Санкт-Петербурге Андреем Хлутковым, у которого, как выяснилось, взгляд на применение нейросетей совсем иной. В принципе, как говорят эксперты, ажиотаж вокруг ИИ сейчас схож с повсеместным введением английского языка в 1990-х. По сути, от такого нововведения никуда не деться, а при правильном управлении это инвестиция в долгосрочную устойчивость решений.

Мы рассмотрели не только взгляд управленцев на ИИ, но и конкретные кейсы компаний, которые внедрили новые технологии в рабочие процессы. Кто-то пришел к этому вынужденно — из-за дефицита рабочих рук, кто-то сделал шаг на опережение. Но сигнал тут очевиден, говорят эксперты: не перестроишься сейчас, проиграешь в конкуренции завтра.

При этом растет роль ИИ и предиктивной аналитики при построении «умных городов». Тут эксперты фиксируют тренд на переход от автоматизации отдельных процессов к управлению на основе данных. Это касается информации о транспортных потоках, состоянии инфраструктуры и энергопотребления и того, что используется для анализа и прогнозирования событий. Однако, когда ИИ затрагивает столь чувствительные системы, возникает вопрос безопасности: неясно, насколько можно отдать на откуп ИИ реальные управленческие решения. Но когда дойдет до реальной делегации полномочий искусственному интеллекту, тогда и случится прорыв в развитии «умных городов», считают аналитики.

Ксения Ахметжанова, редактор Guide «Цифровая экономика»