Залог узбека

«Амедиатека» показывает онлайн первые эпизоды сериала Антона Коломейца и Евгении Тамахиной «Паша», получившего на недавнем фестивале «Пилот» три приза (за лучший сценарий и лучшие мужскую и женскую роли). Михаил Трофименков попытался понять, зачем авторы сделали главного героя наполовину узбеком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Паша»

Фото: Амедиатека Кадр из сериала «Паша»

Фото: Амедиатека

Все или почти все разговоры об «Одиссее» Кристофера Нолана сводятся к тому, что на роль Елены Прекрасной он выбрал чернокожую красавицу. Так и в разговорах о «Паше» акцент делается на том, что Паша Белов (Аскар Ильясов) — наполовину узбек, из чего следует, что главной нотой сериала должна стать бытовая ксенофобия.

Хотя, конечно, узбек Паша так себе. Коренной москвич, мама русская, папа давно умер. Учился в Гнесинке, мечтал о карьере пианиста, но бросил училище и перебивается в жизни, работая от случая к случаю настройщиком. При этом, дожив в Москве до тридцати двух лет, так и не догадался, что паспорт (независимо от национальности) стоит носить при себе, а разговор с полицейскими лучше не начинать со слов: «Вы не имеете права».

В участок он попал, правда, не без причины, но только в четвертом эпизоде. До этого удостоился лишь пары обидных намеков от людей старшего поколения, но фильм столь густонаселен, что эти проблески расизма относятся к статистической погрешности. В полиции же ему никакого ада не устроили, лишь устало приструнили («У нас полный участок таких Беловых»), да чуть поглумились, намекая на взятку.

Зато девушки экзотическую красоту Паши ценят. Одна богатая куколка так и кричит ему на ночной улице: «Ты якут? Напьемся!» — и тащит в джакузи. Своего рода расизм наоборот. Сам же Паша свое сродство со всякими там гастарбайтерами отрицает: «Я не они! Я дома у себя!»

Правда, в фильме есть намеки, что Паша таки почувствует себя «одним из». Словно раньше не замечал «инородцев», сконцентрирует взгляд на старике в тюбетейке. Ему или другому такому же старику поможет добраться в глухомань к родственникам. Починит зуб в стоматологии в иммигрантском гетто, откуда благодаря облаве сбежит, не заплатив. Впрочем, врачи сбегут еще шустрее. Исходя из интонации фильма, с ним вряд ли случится что-то более брутальное, ну и слава богу. Ведь он такой белый и пушистый.

Кажется, что инаковость Паши придумана лишь для придания фильму хоть какой-то мягкой социальности, если о множестве реальных проблем и бед кино не хочет или не может говорить.

А так с Пашей происходило бы все то, что с ним происходит, независимо от разреза глаз. Ведь «Паша» — комедия положений о человеке, которого хочется прозвать «тридцать три несчастья».

Из собственной, точнее говоря, маминой квартиры ему придется сбежать, спасаясь от толпы понаехавших маминых родственников. Перебравшись к бабушке, первым делом чуть не сжег ее жилье: поставил на плиту котлеты и вышел вынести мусор, а дверь-то и захлопнулась. Хорошо, ее без лишних слов вынес брутальный сосед, от которого как раз и ждешь какой-нибудь расистской пакости.

Ну и так далее. Выбитый при падении из троллейбуса зуб, разбитый телефон, сломанное пианино, приводящее в участок и, соответственно, срывающее свидание с Женей (Ирина Горбачева), которой, безусловно, еще предстоит какая-то важная роль в Пашиной судьбе. По замыслу авторов, это автоматически делает фильм комедией. Зуб сломал! Ха-ха-ха!

И к ежечасным мелким катастрофам Паша должен был бы привыкнуть настолько, что его лицу пошла бы застывшая маска «человека, который никогда не улыбается» а-ля Бастер Китон. Но он странно обидчив, хотя какие могут быть эмоции у облачка.

Облачком он мечтал стать в детстве, теперь душа его кровью обливается, когда он видит символ своей мечты на упаковках туалетной бумаги. Живет, как было сказано, у мамы (Юлианна Михневич), столуется у боевой бабушки (Татьяна Догилева), способной навести шухер на целый райотдел полиции. Одалживается у единоутробного брата Вити (Михаил Тарабукин), наверняка имеющего шансы раскрыть себя с лучшей стороны, но пока выставленного слегка жлобом.

Наверное, это месть авторов фильма Вите за то, что он единственный из персонажей фильма, имеющий рабочую профессию. Ведь все остальные — и подрабатывающая на свадьбах Женя, и Пашин друг Толя в майке «Я в Перми человек известный» (Сергей Соцердотский), и снимающая у Толи комнату Стася (Надежда Лумпова) — тоже своего рода облачка. Прекариат, тридцатилетние с опытом и реакциями десятилетних подростков.

«Пашу» уже неряшливо сравнивают с «Я шагаю по Москве», а то и с фильмами Марлена Хуциева. Дескать, манифест миллениалов. Хотя такого эпитета в большей степени заслуживают «Картины дружеских связей» Софьи Райзман, как раз полные глухой социальной тоски. Ну, ладно, пусть будет «Паша» манифестом людей (не целого же поколения?), которым нужно одно: чтоб их гладили по головке и повторяли, какие они хорошие.

И ведь действительно все хорошие, вот в чем беда.