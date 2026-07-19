В Свердловской области на реке Тура ожидают максимального подъема воды 20-22 июля

На территории Свердловской области сохраняется рост уровня воды на реках Тура, Ница (в верхнем течении, Байкаловский муниципальный район), Уфа, Тавда и Сосьва (в Серовском муниципальном округе), на реках Вагран (Североуральск), Атюс (Серов) и Лобва (Новая Ляля), сообщил областной департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Особый контроль установлен за ситуацией на реке Тура, где в период 20-22 июля прогнозируется достижение максимальных гидрологических отметок.

Наблюдается улучшение паводковой обстановки в Талицком, Гаринском, Горноуральском, Первоуральском муниципальных округах и в районе Нижнего Тагила. По состоянию на 19 июля на реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва (в районе поселка Гари) продолжается снижение уровня воды.

Всего по региону освободилось от воды более 5 тыс. участков и порядка 1 тыс. домов в разных муниципалитетах.

В связи с улучшением обстановки восстановлено движение на 76 км региональной автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» и организовано реверсивное движение по одной полосе.

Остаются затопленными 11 низководных мостов и участок автомобильной дороги «Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское» (104 км + 50 м), участок автодороги «Серов — Денежкино». Паводком разрушен пешеходный подвесной мост у деревни Мартьяново.

С 18 июля количество населенных пунктов, с которыми временно ограничено автотранспортное сообщение выросло с 27 до 31. Пешеходное сообщение ограничено с одним населенным пунктом. На участках, где введены ограничения, установлены временные дорожные знаки, организовано патрулирование экипажами ДПС.

Для жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления, работают лодочные и паромные переправы, организован подвоз воды, созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов, круглосуточно дежурят спасательные посты. Все профильные службы и экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий.

Яна Чипура