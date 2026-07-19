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В Свердловской области на реке Тура ожидают максимального подъема воды 20-22 июля

На территории Свердловской области сохраняется рост уровня воды на реках Тура, Ница (в верхнем течении, Байкаловский муниципальный район), Уфа, Тавда и Сосьва (в Серовском муниципальном округе), на реках Вагран (Североуральск), Атюс (Серов) и Лобва (Новая Ляля), сообщил областной департамент информационной политики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Особый контроль установлен за ситуацией на реке Тура, где в период 20-22 июля прогнозируется достижение максимальных гидрологических отметок.


Наблюдается улучшение паводковой обстановки в Талицком, Гаринском, Горноуральском, Первоуральском муниципальных округах и в районе Нижнего Тагила. По состоянию на 19 июля на реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва (в районе поселка Гари) продолжается снижение уровня воды.

Всего по региону освободилось от воды более 5 тыс. участков и порядка 1 тыс. домов в разных муниципалитетах.

В связи с улучшением обстановки восстановлено движение на 76 км региональной автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» и организовано реверсивное движение по одной полосе.

Остаются затопленными 11 низководных мостов и участок автомобильной дороги «Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское» (104 км + 50 м), участок автодороги «Серов — Денежкино». Паводком разрушен пешеходный подвесной мост у деревни Мартьяново.

С 18 июля количество населенных пунктов, с которыми временно ограничено автотранспортное сообщение выросло с 27 до 31. Пешеходное сообщение ограничено с одним населенным пунктом. На участках, где введены ограничения, установлены временные дорожные знаки, организовано патрулирование экипажами ДПС.

Для жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления, работают лодочные и паромные переправы, организован подвоз воды, созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов, круглосуточно дежурят спасательные посты. Все профильные службы и экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий.

Яна Чипура

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Как в Свердловской области справляются с последствиями сильного паводка

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Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / Telegram

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

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Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / Telegram

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

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